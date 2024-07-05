Мін'юст хоче конфіскувати низку активів Медведчука та Марченко

Кум президента Росії Путіна, нардеп забороненої «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук був фігурантом справи про державну зраду

Мінʼюст просить стягнути в подружжя корпоративні права 22 юридичних осіб (обленерго, телеканали тощо)

Міністерство юстиції України 5 липня подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про застосування санкції проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Про це йдеться на сайті Мін'юсту.

Мінʼюст просить стягнути в подружжя:

24 авто, літак Gulfstream G650, гвинтокрил Bell-427 та судно «Романс 1»;

понад 20 об’єктів нерухомості;

корпоративні права 22 юридичних осіб (обленерго, телеканали тощо);

майнові права на вісім торговельних марок;

1,9 млн грн;

понад 1 тис. одиниць історико-культурних цінностей (годинники, ювелірні вироби, картини, гарнітури, предмети інтер’єру, вагон-ресторан з меблями).

Кум президента Росії Путіна, нардеп забороненої «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук був фігурантом справи про державну зраду, за результатами якої у 2021 році суд відправив його під домашній арешт.

У вересні Медведчука обміняли на 200 українських захисників, які перебували в російському полоні. Серед них – захисники «Азовсталі» та ті, хто пережив теракт РФ в Оленівці.

10 січня 2023 року Зеленський позбавив громадянства України політиків Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.

Нагадаємо, правоохоронці вилучили та повернули у власність держави унікальну прикрасу ІІІ століття, колекцію старожитностей та 264 картини, які знайшли в обвинуваченого у держзраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вартість артефактів та художніх творів становить мільйони доларів, розповів в інтерв'ю «РБК-Україна» начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Андрій Рубель.

Рубель додав, що в учасника угрупування, причетного до фінансування так званої «ДНР» вилучили колекцію старожитностей на мільйони доларів (понад 6 тис. предметів). Серед них – рідкісний меч Гунів, який спеціалісти датують в межах 360/380-410/420 років. Прикрасу – ремінний гарнітур Готів, датований ІІІ ст. н.е. вилучили у «чорного археолога», коли він намагався її продати. Аналоги знайденої старожитності – найвідоміші експонати в головних музеях Данії та Швеції.

Раніше АРМА ухвалила рішення виставити на реалізацію автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників Медведчука.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на продаж два квадроцикли Bombardier та баггі Traxter екснардепа Віктора Медведчука Про це повідомляє пресслужба Агенства.