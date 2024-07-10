Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл Охматдиту. Чи вдасться?

Після повномасштабного вторгнення російські військові перестали уже маскуватись, і стали вбивати українців відкрито

Ми ж памʼятаємо, як у 2014 році Росія, у процесі анексії Криму та початку війни на Донбасі, відпрацювала технологію створення штучного конфлікту через зовнішнє втручання, намагаючись видати його нібито за внутрішній конфлікт.

Формула, озвучена Путіним після анексії Криму звучала так: «Російські військові за спинами жінок та дітей». Це коли російські військові та підтримувані Москвою терористи розміщували свої військові установки в житлових кварталах Донбасу, звідти лупили градами, залишаючи Україні два варіанти.

Ніяк не реагувати, доки Росія поступово, без опору, захоплюватиме українську область за областю – аж до «Новоросії». Реагувати, після чого в Росії закономірно починалося пропагандистське виття, що мета Києва – це «обстріл мирних громадян». Кремль тоді використав жителів окупованих територій як інструмент військового шантажу та щита для російських військових. З метою дегуманізації України та культивування образу ворога у мешканців окупованих територій. Створення відчуження на ґрунті пролитої крові.

Після повномасштабного вторгнення російські військові перестали уже маскуватись, і стали вбивати українців відкрито. Не «за спинами», а прямо «у спини». У тому числі жінок та дітей, маю на увазі свідомі ракетні удари по обʼєктам цивільної інфраструктури. За останніми даними, внаслідок недавньої ракетної атаки Росіі по українським містам загинуло 38 людей (з них 27 у Києві), 190 – поранені (з них 117 у Києві). На момент удару по дитячій лікарні Охматдит у ній знаходилось 627 дітей. Загалом же, з початку повномасштабного вторгнення Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала майже 1700 атак на заклади охорони здоров’я в Україні.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), «Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл Охматдиту». Але, знаєте, тут уже справа не в пропагандистському перевертанні Росії після чергового військового злочину в Україні, а у тому, як на це реагуватиме світ.

Були слухання у Радбезі ООН. Йде самміт НАТО у Вашингтоні. Хотілося б дуже чіткої конкретики – у визначенні того, що це військовий злочин, за який повинні понести відповідальність ті, хто його скоїв (Україна уже обговорила з прокурором МКС цю атаку). А також у засобах і діях, які можуть зупинити війну (маю на увазі самміт НАТО та рішення щодо можливості України захищатися без обмежень і допомога у озбронні – системи ППО, далекобійні ракети, літаки).