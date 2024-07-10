Головна Думки вголос Олеся Яхно
search button user button menu button
Олеся Яхно Політтехнологиня

Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл Охматдиту. Чи вдасться?

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росія: Від «За спинами» до «У спини жінкам та дітям»
малюнок: Юрій Журавель

Після повномасштабного вторгнення російські військові перестали уже маскуватись, і стали вбивати українців відкрито

Ми ж памʼятаємо, як у 2014 році Росія, у процесі анексії Криму та початку війни на Донбасі, відпрацювала технологію створення штучного конфлікту через зовнішнє втручання, намагаючись видати його нібито за внутрішній конфлікт.

Формула, озвучена Путіним після анексії Криму звучала так: «Російські військові за спинами жінок та дітей». Це коли російські військові та підтримувані Москвою терористи розміщували свої військові установки в житлових кварталах Донбасу, звідти лупили градами, залишаючи Україні два варіанти.

  1. Ніяк не реагувати, доки Росія поступово, без опору, захоплюватиме українську область за областю – аж до «Новоросії».
  2. Реагувати, після чого в Росії закономірно починалося пропагандистське виття, що мета Києва – це «обстріл мирних громадян». Кремль тоді використав жителів окупованих територій як інструмент військового шантажу та щита для російських військових. З метою дегуманізації України та культивування образу ворога у мешканців окупованих територій. Створення відчуження на ґрунті пролитої крові.

Після повномасштабного вторгнення російські військові перестали уже маскуватись, і стали вбивати українців відкрито. Не «за спинами», а прямо «у спини». У тому числі жінок та дітей, маю на увазі свідомі ракетні удари по обʼєктам цивільної інфраструктури. За останніми даними, внаслідок недавньої ракетної атаки Росіі по українським містам загинуло 38 людей (з них 27 у Києві), 190 – поранені (з них 117 у Києві). На момент удару по дитячій лікарні Охматдит у ній знаходилось 627 дітей. Загалом же, з початку повномасштабного вторгнення Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала майже 1700 атак на заклади охорони здоров’я в Україні.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), «Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл Охматдиту». Але, знаєте, тут уже справа не в пропагандистському перевертанні Росії після чергового військового злочину в Україні, а у тому, як на це реагуватиме світ.

Були слухання у Радбезі ООН. Йде самміт НАТО у Вашингтоні. Хотілося б дуже чіткої конкретики – у визначенні того, що це військовий злочин, за який повинні понести відповідальність ті, хто його скоїв (Україна уже обговорила з прокурором МКС цю атаку). А також у засобах і діях, які можуть зупинити війну (маю на увазі самміт НАТО та рішення щодо можливості України захищатися без обмежень і допомога у озбронні – системи ППО, далекобійні ракети, літаки).

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія обстріл Охматдит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країни Балтії на початку лютого перейдуть з російських електромереж на європейські
Країни Балтії готуються від'єднатися від російської енергосистеми
12 червня, 11:24
СБУ уразила щонайменше чотири ворожі кораблі поблизу акваторії Кримського півострова
ЗСУ пояснили, чому росіяни вважають Азовське море безпечнішим для своїх кораблів
24 червня, 12:03
Наслідки удару по Дергачах
Через удар авіабомбами по Дергачах на Харківщині постраждали троє дітей – фото наслідків «прильоту»
26 червня, 23:20
Удар РФ прийшовся по Київському районі Харкова
Окупанти вдарили по приватних будинках у Харкові
27 червня, 16:24
І Трамп, і Байден розкритикували одне одного, і неодноразово згадали про війну в Україні
Скільки разів Трамп та Байден згадали Путіна у дебатах: статистика
28 червня, 09:42
Бійці ЗСУ показали, як встановили синьо-жовтий стяг в одному з населених пунктів Росії
Прапор України замайорів на території РФ (відео)
29 червня, 11:56
Окупанти атакували Дергачі Харківського району: є постраждалі
Окупанти атакували Дергачі Харківського району: є постраждалі
29 червня, 17:01
Міністерство зовнішніх справ РФ заявляє, що діячі, які підпали під санкції, нібито «розпалюють ворожнечу» 
Росія вирішила «налякати» прем’єр-міністра Канади, який пообіцяв Зеленському оборонну підтримку
1 липня, 22:04
Шарль Мішель заявив, що жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України
Глава Європейської ради різко прокоментував можливий візит Орбана до Москви
4 липня, 21:06

Олеся Яхно

Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл Охматдиту. Чи вдасться?
Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл Охматдиту. Чи вдасться?
Інформаційна війна. Чотири теми, які зараз використовує Росія
Інформаційна війна. Чотири теми, які зараз використовує Росія
Ми знову наступаємо на «старі граблі» у питанні мирних переговорів
Ми знову наступаємо на «старі граблі» у питанні мирних переговорів
Як протистояння демократій та автократій визначає майбутнє світового порядку
Як протистояння демократій та автократій визначає майбутнє світового порядку
День Конституції. Що робити, аби вона дійсно працювала
День Конституції. Що робити, аби вона дійсно працювала
Перестановки у ФСБ, які викривають брехню Путіна
Перестановки у ФСБ, які викривають брехню Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»
30K
Зупинка Євроінтеграції: глава МЗС Грузії зробив заяву
19K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
18K
Росія влаштувала в ООН святковий обід із котлетою по-київськи (фото)
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
8662
Штраф 25 тис. євро: українським біженцям у Німеччині слід звітувати перед податковою

Новини

Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
Сьогодні, 17:02
Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Вчора, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
8 липня, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
8 липня, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua