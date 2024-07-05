Партизани підірвали залізницю, якою окупанти доставляли снаряди з Північної Кореї

Операцію вдалося провести під Єкатеринбургом

Партизанам вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом. Про це повідомляє рух «Атеш».

Внаслідок спецоперації було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювалася доставка північнокорейських боєприпасів.

Партизани провели успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі фото: Telegram/«Атеш»

«Журналістів на місце події не допустили. Інформація просочилася лише в місцевих пабліках», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив рух опору, тільки після отримання команди з обласного управління ФСБ, дали дозвіл ремонтній бригаді прибути на місце і розпочати відновлювальні роботи.

Нагадаємо, дев'ять вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок на перегоні Інта-1 – Вугільний у Республіці Комі. Про це учора, 26 червня, повідомив перевізник російської мережі залізниць РЖД. Зокрема, з рейок зійшли вагони поїзда № 511 Воркута – Новоросійськ.

Раніше у ніч на 14 травня у Волгоградській області Росії вагони вантажного потягу зійшли з рейок. Причиною названо «втручання сторонніх осіб».

До слова, Російська Федерація використовує Керченський міст для вивезення крадених корисних копалин з окупованих територій.