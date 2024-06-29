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Путін заявив, що Росія має відновити виробництво ракет середньої дальності

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Путін заявив, що Росія має відновити виробництво ракет середньої дальності
За словами Путіна, США «не тільки виробляють ці ракетні системи, але вже привозили їх до Європи на навчання, в Данію»
фото з відкритих джерел

Російський диктатор не пояснює, де саме Москва могла розмістити ракети 

Росія повинна відновити виробництво ракет середньої та малої дальності і потім ухвалити рішення про те, де їх розміщувати. Це заявив на нараді із членами Ради безпеки у п’ятницю 28 червня російський диктатор Володимир Путін.

Очільник РФ сказав, що Сполучені Штати розміщують свої ракети середньої та малої дальності «в різних регіонах світу», додавши, що це «викликає занепокоєння і вимагає реакції».

«Судячи з усього, нам потрібно почати виробництво цих ударних систем і потім, виходячи з ситуації, що реально складається, ухвалювати рішення про те, де – якщо це потрібно для забезпечення нашої безпеки – їх розміщувати», – цитує Путіна провладне агентство ТАСС.

Путін не уточнив, де саме Москва могла б планувати розмістити ракети середньої та малої дальності. Реакції Вашингтона на заяву Путіна ще не було.

Нагадаємо, президент країни-окупанта Володимир Путін визнав, що Збройні сили України вдало б’ють по кораблях Чорноморського флоту Росії. На нараді щодо розвитку ВМФ Росії Путін заявив про необхідність захисту російського флоту від «можливих атак на підступах до військово-морських баз та районів». 

До слова, журналіст кремлівського пулу натякнув на існування другого кортежу Путіна, який необхідний для відволікання уваги від основного.

Як повідомляє «Агентство» з посиланням на кореспондента «Комерсанта» Андрія Колесникова, приблизно за пів години до появи перших повідомлень про приїзд Путіна в один із храмів Москви в телеграм-каналах з'явилося відео проїзду кортежу президента російською столицею. «Справжній кортеж» у цей час  вже був у Сергієвому Посаді. 

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Теги: Москва диктатор президент путін росія

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