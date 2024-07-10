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«Чотири шпиталі за 12 годин». Як Росія тренувалася бити по Охматдиту

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки glavcom.ua
«Чотири шпиталі за 12 годин». Як Росія тренувалася бити по Охматдиту
Бити по лікарнях Росія тренувалась на сирійському Ідлібі, а на «Охматдит» впала «антиракета»
колаж: glavcom.ua

Із початку війни в Сирії росіянами було скоєно 583 напади на лікарні та госпіталі

9 липня, пояснюючи трагедію в «Охматдиті», офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков новий термін вигадав: «На дитячу лікарню впала антиракета».

Насправді, така ж «антиракета» під назвою Х-101 у квітні 2023 року, нагадаємо, влучила у багатоповерхівку в Умані. Міноборони РФ тоді так само заявило про «зосереджений удар високоточною зброєю по пунктах дислокації резервів ЗСУ, що перешкодило висуванню її підрозділів морської піхоти до районів бойових дій». Наймолодшому з «уманських морпіхів» Івану Одайському, нагадаємо, було лише півтора року.

скріншот з соцмереж
скріншот з соцмереж

Усього росіяни зруйнували вщент понад 200 медичних закладів в Україні від початку повномасштабної війни. Але подібні злочини Росія почала вчиняти ще раніше. У жовтні 2019 року The New York Times опублікував велике розслідування про нальоти російської авіації на сирійські лікарні з красномовною назвою «Чотири шпиталі за 12 годин».

Офіційний представник Міноборони РФ генерал Конашенков тоді переконував, що «усі нібито надані докази не варті навіть паперу, на якому вони надруковані».

скріншот
скріншот

Загалом, за даними правозахисної організації Physicians for Human Rights, з початку громадянської війни в Сирії було скоєно 583 напади на лікарні та госпіталі. 266 з них відбулися після вересня 2015 року, коли «Сирійську воєнну операцію» розпочала Росія. Путінська армія та війська режиму Асада в період з 30 квітня 2019-го по 29 лютого 2020-го років завдали ударів по 53 медичним закладам.

Особливого цинізму цим цифрам додає той факт, що багато з атакованих об'єктів входили до гуманітарної бази даних ООН (місця розташування лікарень, шкіл та інших будівель спеціально роблять відомими для сторін конфлікту, щоб уникнути атак по них).

Москва у своїй тодішній «СВО» так само заявляла, що «російська авіація завдає точкових ударів по ретельно перевіреним цілям». Отже, у своїй «антиракетній» тематиці в Україні вона просто повторює сирійську.

Як пропаганда маскує злочини Кремля

Загалом в інформаційний простір України та західних держав було «закинуто» понад десяток різних версій удару по «Охматдиту». «У лікарню в Києві потрапила ракета українських ППО. Очевидний факт визнають і на Заході», – оголосив «Первый канал» у ранковому випуску новин 9 липня. У ролі «Заходу» виступив путінський посіпака Джексон Хінкл, який заявив: «Схоже, це Україна вдарила ЗРК Patriot по своїх мирних жителях».

Інша версія пролунала від «фронтвумен» МЗС РФ Захарової, яка перетворила Patriot у NASAMS і переконувала, що у всьому винуваті «бандерівці», адже «поруч із клінікою знаходиться завод «Артем», а в кроковій доступності будівлі Міноборони України та склади ЗСУ».

скріншот з соцмереж
скріншот з соцмереж

Насправді, «якщо якийсь спосіб ведення бойових дій серійно повторюється від війни до війни, це швидше за все не помилка», – вважає аналітик Медіа-центру «Одеська політична платформа», учасник форуму Kyiv StratCom Юрій Христензен.

Нагадаємо, сирійських рятувальників Москва також звинувачувала у «постановці на гроші західних кураторів кадрів жертв та страждань мирного населення». І багато західних медіа надавали цю інформацію за принципом: «з одного боку – з іншого боку». 

Пропаганда активно маскує свої злочини. Крім Пєскова, Захарової, «воєнкорів», Хінкла й т.д., мільярди ботів десятками мов щодня повідомляють жителям планети сотні суперечливих версій (і не тільки щодо «Охматдиту»). Розрахунок простий: звичайна людина не стане шукати правду серед цього галасу.

«Кощеєва голка держави-агресора знаходиться на вістрі пропаганди. Вона дозволяє вчиняти злочини у всіх на виду і уникати відповідальності. Коли щось повторюється з покоління у покоління, воно знову повториться. Тому треба прибрати причину. Але у складних багаторівневих проблем немає простих рішень. Поки в Росії є пропаганда, раби і тоталітарні інститути, Кремлю буде ким воювати», – зауважує Христензен.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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Теги: Охматдит окупанти росія авіація пропаганда Україна ракета Дмитро Пєсков Умань

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Бити по лікарнях Росія тренувалась на сирійському Ідлібі, а на «Охматдит» впала «антиракета»
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