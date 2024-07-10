«Чотири шпиталі за 12 годин». Як Росія тренувалася бити по Охматдиту

Із початку війни в Сирії росіянами було скоєно 583 напади на лікарні та госпіталі

9 липня, пояснюючи трагедію в «Охматдиті», офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков новий термін вигадав: «На дитячу лікарню впала антиракета».

Насправді, така ж «антиракета» під назвою Х-101 у квітні 2023 року, нагадаємо, влучила у багатоповерхівку в Умані. Міноборони РФ тоді так само заявило про «зосереджений удар високоточною зброєю по пунктах дислокації резервів ЗСУ, що перешкодило висуванню її підрозділів морської піхоти до районів бойових дій». Наймолодшому з «уманських морпіхів» Івану Одайському, нагадаємо, було лише півтора року.

скріншот з соцмереж

Усього росіяни зруйнували вщент понад 200 медичних закладів в Україні від початку повномасштабної війни. Але подібні злочини Росія почала вчиняти ще раніше. У жовтні 2019 року The New York Times опублікував велике розслідування про нальоти російської авіації на сирійські лікарні з красномовною назвою «Чотири шпиталі за 12 годин».

Офіційний представник Міноборони РФ генерал Конашенков тоді переконував, що «усі нібито надані докази не варті навіть паперу, на якому вони надруковані».

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Загалом, за даними правозахисної організації Physicians for Human Rights, з початку громадянської війни в Сирії було скоєно 583 напади на лікарні та госпіталі. 266 з них відбулися після вересня 2015 року, коли «Сирійську воєнну операцію» розпочала Росія. Путінська армія та війська режиму Асада в період з 30 квітня 2019-го по 29 лютого 2020-го років завдали ударів по 53 медичним закладам.

Особливого цинізму цим цифрам додає той факт, що багато з атакованих об'єктів входили до гуманітарної бази даних ООН (місця розташування лікарень, шкіл та інших будівель спеціально роблять відомими для сторін конфлікту, щоб уникнути атак по них).

Москва у своїй тодішній «СВО» так само заявляла, що «російська авіація завдає точкових ударів по ретельно перевіреним цілям». Отже, у своїй «антиракетній» тематиці в Україні вона просто повторює сирійську.

Як пропаганда маскує злочини Кремля

Загалом в інформаційний простір України та західних держав було «закинуто» понад десяток різних версій удару по «Охматдиту». «У лікарню в Києві потрапила ракета українських ППО. Очевидний факт визнають і на Заході», – оголосив «Первый канал» у ранковому випуску новин 9 липня. У ролі «Заходу» виступив путінський посіпака Джексон Хінкл, який заявив: «Схоже, це Україна вдарила ЗРК Patriot по своїх мирних жителях».

Інша версія пролунала від «фронтвумен» МЗС РФ Захарової, яка перетворила Patriot у NASAMS і переконувала, що у всьому винуваті «бандерівці», адже «поруч із клінікою знаходиться завод «Артем», а в кроковій доступності будівлі Міноборони України та склади ЗСУ».

скріншот з соцмереж

Насправді, «якщо якийсь спосіб ведення бойових дій серійно повторюється від війни до війни, це швидше за все не помилка», – вважає аналітик Медіа-центру «Одеська політична платформа», учасник форуму Kyiv StratCom Юрій Христензен.

Нагадаємо, сирійських рятувальників Москва також звинувачувала у «постановці на гроші західних кураторів кадрів жертв та страждань мирного населення». І багато західних медіа надавали цю інформацію за принципом: «з одного боку – з іншого боку».

Пропаганда активно маскує свої злочини. Крім Пєскова, Захарової, «воєнкорів», Хінкла й т.д., мільярди ботів десятками мов щодня повідомляють жителям планети сотні суперечливих версій (і не тільки щодо «Охматдиту»). Розрахунок простий: звичайна людина не стане шукати правду серед цього галасу.

«Кощеєва голка держави-агресора знаходиться на вістрі пропаганди. Вона дозволяє вчиняти злочини у всіх на виду і уникати відповідальності. Коли щось повторюється з покоління у покоління, воно знову повториться. Тому треба прибрати причину. Але у складних багаторівневих проблем немає простих рішень. Поки в Росії є пропаганда, раби і тоталітарні інститути, Кремлю буде ким воювати», – зауважує Христензен.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки