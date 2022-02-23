У Google Play виявили небезпечний вірус

Вірус Xenomorph загрожує гаманцям 50 тис. користувачів Android

У Google Play виявили небезпечний Android-вірус Xenomorph, повідомляється в офіційному блозі ІБ-компанії ThreatFabric.

Вірус ховається в програмі Fast Cleaner. Він уже встиг заразити понад 50 тис. пристроїв.

Потрапивши на пристрій жертви, Xenomorph намагається дістатись важливої фінансової інформації, отримати контроль над акаунтами жертви та здійснювати несанкціоновані транзакції. Усі зібрані відомості оператори вірусу потім продають заінтересованим особам.

Крім того, Xenomorph може перехоплювати повідомлення, блокувати СМС-повідомлення, перекривати вікна інших програм, а також збирати дані про поведінку користувача.

Повідомляється, що вірус все ще перебуває в розробці і його функціонал може розширитися. Фахівці також зауважили, що код Xenomorph схожий на код іншого банківського трояна – Alien. Це може говорити про те, що у них той самий розробник.

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