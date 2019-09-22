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    У Києві заарештували 43-річного іноземця, який розбещував дітей у лікарнях

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    <p>Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої</p> - У Києві заарештували 43-річного іноземця, який розбещував дітей у лікарнях

    Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої

    Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі

    За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 3 судом взято під варту 43-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії стосовно малолітніх дітей у медичних закладах Деснянського району столиці.

    Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

    «Зловмисником виявився уродженець іншої держави. На даний час чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої) Кримінального кодексу України та Деснянським райсудом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у розмірі 150 тис. грн», зазначили у прокуратурі.

    За вчинене іноземцю загрожує до п’яти років позбавлення волі.

    Нагадаємо, зловмисник у приміщенні медичних закладів оголяв статеві органи в присутності дітей. Правопорушника затримали небайдужі громадяни, які утримували його до приїзду поліцейських. Розпочато кримінальне провадження.

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