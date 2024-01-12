Справа Гринкевичів. Ім'я художниці Морозюк уперше офіційно спливло в корупційному розслідуванні

Роман Гринкевич інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї

Наречена сина скандального львівського бізнесмена до цього стверджувала, що окрім двох ювелірних виробів від коханого та його родини більше нічого не отримувала

Агентство з розшуку та менеджменту активів віднайшло майно львівського підприємця Ігоря Гринкевича. Під час дівчини могли бути куплені за корупційні кошти. Про це йдеться на сайті АРМА.

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Підконтрольні Ігорю Гринкевичу організації діяли у змові з працівниками Міноборони. Йдеться про зловживання службовим становищем та укладення договорів з державним органом про постачання товарів для потреб ЗСУ. Бізнесмена Ігоря Гринкевича та його спільників обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах – 60% державних коштів підконтрольні Гринкевичу організації отримували від Міноборони (збитки приблизно у понад 1 млрд грн).

«Ці кошти виводились на користь інших компаній (найчастіше здійснювались операції щодо надання або повернення фінансової допомоги). Підприємства проводили безтоварні фінансові операції. Решта 40% коштів – для забезпечення виконання державних контрактів – перераховували турецьким виробникам одягу», – йдеться у повідомленні.

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АРМА розшукало елітну нерухомість, топавтомобілі та зброю фігуранта гучних кримінальних проваджень Ігоря Гринкевича і його спільників. Так, під час пошуку активів виявили загалом 17 житлових об'єктів, зокрема, львівську квартиру футболіста Мар'яна Шведа (екчоловік доньки Гринкевича) та дві квартири Соні Морозюк. Сама художниця до цього стверджувала, що окрім двох ювелірних виробів від Романа та його родини нічого не отримувала.

Також у повідомленні АРМА йдеться про сім об'єктів нежитлової нерухомості, серед яких один розташований на вулиці Саксаганського у центрі Києва. У володінні Гринкевича знайшли й інші активи: 18 земельних ділянок, дев'ять елітних автомобілів, корпоративні права у компаніях на суму 14,7 млн грн, 12 одиниць зброї, три об'єкти інтелектуальної власності.

Зауважимо, у власності родини Гринкевичів є приміщення в центрі столиці (на вулиці Саксаганського). Кому воно належить в АРМА не зазначили, але раніше фігурувала інформація про те, що Морозюк купила галерею-майстенрю за $250 тис. Про те, чи пов'язані між собою ці приміщення – невідомо.

Заступник голови агентства Павло Великорічанін заявив, що під час пошуку активів, у підозрюваних знайшли банківські рахунки щонайменше у восьми установах.

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Раніше повідомлялося, що правоохоронці наклали арешт на майно сім’ї та підконтрольних кампаній львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у хабарі слідчому ДБР та розкраданні коштів на потреби військових.

Нагадаємо, наприкінці грудня Україну сколихнула новина про те, що львівський підприємець Ігор Гринкевич намагався дати керівнику ДБР хабар у розмірі $500 тис., аби той посприяв у поверненні майна, яке вилучили у підконтрольних йому фірмах у межах кримінального провадження. При цьому провадження стосується масштабних оборудок з закупівлями Міноборони. За попередніми даними ДБР, збитки можуть сягати понад 1 млрд грн. Печерський райсуд Києва обрав львівському бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Одна з фірм, що фігурує в корупційному скандалі, зареєстрована на сина – Романа Гринкевича. Він є нареченим Соні Морозюк. Журналісти підозрюють, що кошти, які той отримав нечесним шляхом, вкладалися у кар'єру художниці та подарунки. Однак, сама дівчина все заперечує. За словами Морозюк, вона давно займається малюванням та досягла всього власними силами.

До слова, сім’я Гринкевичів відреагувала на корупційний скандал. Син львівського бізнесмена стверджує, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства. Родина Гринкевичів вважає, що скандал замовили.