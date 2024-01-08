Корупційний скандал довкола Гринкевичів: VIP-вагон, «Вечірній квартал» та коментар Морозюк

Гринкевич, якого підозрюють у махінаціях з закупівлями для Міноборони, з дружиною Світланою та донькою Ольгою, а також син бізнесмена Роман з коханою Софією Морозюк

Наречена сина львівського бізнесмена заявила: якщо звинувачення на адресу Романа щодо викрадених коштів для ЗСУ виявляться правдою, то весілля не буде

Наприкінці грудня Україну сколихнула новина про те, що львівський підприємець Ігор Гринкевич намагався дати керівнику ДБР хабар у розмірі $500 тис., аби той посприяв у поверненні майна, яке вилучили у підконтрольних йому фірмах у межах кримінального провадження. При цьому провадження стосується масштабних оборудок з закупівлями Міноборони. За попередніми даними ДБР, збитки можуть сягати понад 1 млрд грн. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

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Зазначимо, кримінальне провадження проти Гринкевича (який наразі перебуває під арештом) було порушено за фактом угод із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли понад два десятки тендерів на постачання Міністерству оборони одягу понад 1,5 млрд грн (загальна сума – усіх тендерів 3,2 млрд грн). Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. Бізнесмену повідомили про підозру за статтею про пропозицію чи надання неправомірної вигоди посадовцю. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Бізнес сім’ї львівського підприємця Ігоря Гринкевича стрімко почав набирати обертів під час війни, і часто не за своїм прямим призначенням. Сім'я володіє рядом підприємств та навіть громадською організацією. Бенефіціарами сімейного бізнесу є такі особи: Ігор Гринкевич, Світлана Гринкевич – дружина, Роман Гринкевич – син та Ольга Швед – дочка.

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Сім'я Гринкевичів уклала десятки контрактів із Міноборони фото з відкритих джерел

Мільйони на нерухомість

Роман Гринкевич 5 травня 2023 року придбав у престижному селищі Козин Обухівського району Київської області будинок площею 289 кв. м за 25 млн грн (при ринковій вартості у 50,5 млн грн). Крім будинку, Роман того ж дня також придбав чотири земельні ділянки у тому ж престижному селищі Козин.

17 травня 2023 року Світлана Гринкевич, стала власницею двох квартир в Києві на вулиці Драгомирова (Печерськ) – площею 51,6 кв. м та 123,6 кв. м. Загальна ринкова вартість оцінюється приблизно від 30 до 35 млн грн. А у листопаді 2023 року Світлана Гринкевич придбала земельну ділянку у Львівській області.

У березні 2023 року Світлана Гринкевич придбала мотельний комплекс «Катерина», розташований на обхідній дорозі (500 м від стадіону «Арена-Львів»).

Ірина Федак, теща Ігоря Гринкевича, стала власницею трьох земельних ділянок у Львівській області, квартир у Львові площею 127,7 кв. м, а також земельної ділянки в Київській області площею 2 га протягом 2023 року.

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Зять Ігоря Гринкевича, футболіст Мар’ян Швед, отримав право власності на квартиру у Львові площею 161 кв. м за 8 млн грн у вересні 2023 року.

Наречена Романа Гринкевича, художниця Софія Морозюк, у 2023 році придбала автомобіль Porsche Cayenne 2015 року та комерційне приміщення в Києві, площею 122 кв. м.

Коментар Морозюк

Цього року Роман Гринкевич як волонтер вільно виїхав до Венеції та зробив там пропозицію коханій Морозюк. 25-річна художниця вперше прокоментувала скандал, пов'язаний з її обранцем Романом Гринкевичем і його батьком, Ігорем Гринкевичем, якого підозрюють у розкраданні коштів Міноборони.

Соня Морозюк, українська художниця з Харкова, відома своїми картинами, які є у колекціях численних знаменитостей. Вона співпрацювала з відомими компаніями, а її стінописи прикрашають висотки Києва.

У мережі припустили, що саме Роман Гринкевич інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини й це можуть бути кошти його батька (до слова, виставку мисткині «Мазня» наразі закрито). Соня Морозюк відреагувала на це в Instagram, запевнивши, що вона «сама зробила себе», і її наречений подарував лише каблучку і кольє. Художниця написала, що закохалася в Романа практично з першого погляду і що їхні відносини тривають п'ять місяців, а два з них вони заручені. «Я про це пишу, щоб ви зрозуміли, в якому шоковому стані я була після звинувачень в тому, що Роман причетний до якихось оборудок», – додала Соня Морозюк.

Соня Морозюк на відкритті власної виставки та Роман Гринкевич фото з відкритих джерел

«Усе, що я купила, я купила за свої, причому плачу податки. Мої доходи за минулий рік – близько ста тисяч доларів. Вони складаються із тисяч транзакцій – сотні гривень, тисячі, від живих людей. Це неможливо підробити, і я готова це показувати (гортай карусель). І це без урахування відкладень та заощаджень, які робила. Втім, щоб це було ще прозоріше, я готуюся добровільно подати декларацію. Це не так легко, бо справа для мене дуже нова. У нас більшість міністрів декларації не подали. Втім, розберуся і в цьому», – йдеться в дописі Морозюк.

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«Поки по суті: мене звинувачують у «відмиванні грошей». Яких грошей? Де ці мільярди, де ці банківські переводи, які мали б ходити через мої рахунки? У мене немає рахунків за кордоном, прихованих статків, нічого. Ставити моє прізвище поруч з «виведеним мільярдом» – це просто брехня. Я до статків Романа не маю жодного відношення, бо ми не подружжя», – наголосила мисткиня та показала річний фінансовий звіт свого ФОП у Monobank.

За словами Морозюк, моральні цінності для неї є важливішими за відносини, і вона пообіцяла, що якщо звинувачення на адресу Романа виявляться правдивими, весілля буде скасоване. Щодо Ігоря Гринкевича, то художниця вважає його просто батьком свого коханого, а ситуацію з його затриманням розцінює як можливий злочин, що повинен вирішуватися судом. «Я розумію суспільне обурення, і обурена сама. Маємо факт – ситуацією займаються правоохоронні органи, до неї прикута суспільна увага – отже, це не та тема, яку я можу або маю право коментувати», – додала Морозюк.

Зауважимо, раніше скандальна художниця Соня Морозюк разом зі своїм нареченим Романом Гринкевичем відвідала новорічний концерт «95 кварталу», який шокував суспільство ницою іронією про переселенців зі Скадовська. Пару помітили в перших рядах залу.

Соня Морозюк та Роман Гринкевич відвідали «Вечірній квартал» фото з відкритих джерел

Золотий вагон

Наприкінці літа 2023-го, у другий рік повномасштабного вторгнення донька Ігоря Гринкевича запостила свою подорож у спецвагоні «Укрзалізниці», яким возять VIP-гостей. Потім Ольга (яка є (чи була) дружиною півзахисника донецького «Шахтаря» Мар'яна Шведа) схаменулась і видалила сторіси, але фото лишились в публікації видання «Taблоїд». Орендувати такий вагон за гроші може будь-хто, лише треба подати заявку за кілька днів до подорожі. Коштує це приблизно 34 тис. грн. Також такий вагон можна причепити до рейсового потягу за 150 тис. грн, а тягнути його окремо локомотивом коштує 350 тис. А ще такий вагон може безплатно забронювати обласна адміністрація для офіційних делегацій.

Ольга Гринкевич у серпні 2023 року похизувалася VIP-поїздкою фото: скрін з соцмереж

Також Гринкевич викладала класичні інстаграмні фото з відпочинку та святкувань.

Гринкевич на відпочинку за кордоном у липні цього року фото: скрін з соцмереж

У 2022 році Гринкевич відпочивала на Мальдівах фото: скрін з соцмереж

Гринкевич у свій день народження фото: скрін з соцмереж

Згодом виявилося, що сім'я Гринкевичів пропонувала гроші сайту «Taблоїд» за видалення новини про те, що донька бізнесмена Ольга подорожує у золотому VIP-вагоні. Про це написала головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва.