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Українська художниця потрапила в скандал через зв'язки із затриманим львівським бізнесменом

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Українська художниця потрапила в скандал через зв'язки із затриманим львівським бізнесменом
Нареченою сина затриманого бізнесмена є українська художниця Соня Морозюк
фото з відкритих джерел

Художниця закрила сторінку в Instagram та не коментує інформацію, що поширилася в соцмережах

29 грудня українські правоохоронці затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони. «Українська правда» з посиланнями на джерела пише, що йдеться про Ігоря Гринкевича. Згодом в соцмережах з'явилася інформація, що затриманий є майбутнім свекром художниці Соні Морозюк.

За даними слідчих, один із найбільших постачальників Міністерства оборони пропонував хабар за допомогу з поверненням майна, яке розташовується на території митного поста «Чайки» Київської митниці. Майно вилучили у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження.

Бізнесмена підозрюють у розкраданні 1 мільярда гривень на поставках одягу для ЗСУ. За даними слідства, замовлення брали на підприємства, підконтрольні бізнесмену, які раніше займалися будівництвом і ніякий одяг зараз не шиють.

Одна із таких компаній, згідно з відкритими даними, зареєстрована на сина бізнесмена Романа Гринкевича. Проте офіційно він не є фігурантом справи.

Нареченою Романа Гринкевича є українська художниця Соня Морозюк. Журналіст і ведучий телемарафону Євген Плінський заявив, що зароблені на корупційних підрядах Міноборони гроші Роман вкладав у свою дівчину.

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Журналіст розповів, що Роман Гринкевич витрачав кошти на дорогі подарунки нареченій
фото: Євген Плінський

«Зароблені на корупційних підрядах Міноборони гроші Рома тупо вкладав в Соню. Мільйони оборонних гривень вкладались в молоду дівчину, її творчість та успішний успіх. Замість дронів для ЗСУ – купувались годинники, замість тепловізорів – прикраси Cartier, замість пікапів – нові тачки для нареченої», – написав Плінський.

Сама художниця ніяк не коментує цю інформацію, а сторінку в Instagram вже закрила.

Українська художниця потрапила в скандал через зв'язки із затриманим львівським бізнесменом фото 1

Зазначимо, Соня Морозюк – українська художниця, авторка патріотичного муралу в Києві на вулиці Мечникова та виставки «Мазня». 

Як повідомлялося, українські правоохоронці затримали львівського бізнесмена, який є одним з найбільших постачальників Міністерства оборони. Він намагався дати хабар одному з керівників Державного бюро розслідувань.

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