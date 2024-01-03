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«Мазню» української художниці закрили через скандал

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Мазню» української художниці закрили через скандал
Журналіст Плінський заявив, що в дівчину вкладали гроші, зароблені на корупційних підрядах Міноборони
фото: Соня Морозюк/Instagram

Інститут вирішив закрити виставку через негативну реакцію на адресу художниці

Виставку «Мазня української художниці Соні Морозюк закрили через «значну кількість суперечливих реакцій». Про це повідомив Інститут проблем сучасного мистецтва.

«Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України інформує про призупинення виставкового проєкту художниці Соні Морозюк «Мазня» у зв’язку із значною кількістю суперечливих реакцій, що вийшли поза межі мистецтвознавчої дискусії», – йдеться у повідомленні.

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Художниця прикувала до себе увагу після 29 грудня, коли затримали її майбутнього свекра – львівського бізнесмена та одного з найбільших постачальників Міноборони Ігоря Гринкевича. Слідство встановило, що одна з компаній, яка брала замовлення на поставки одягу для ЗСУ, зареєстрована на його сина і майбутнього чоловіка Морозюк – Романа Гринкевича.

Журналіст і ведучий телемарафону Євген Плінський заявив, що зароблені на корупційних підрядах Міноборони гроші Роман вкладав у свою дівчину. «Мільйони оборонних гривень вкладались в молоду дівчину, її творчість та успішний успіх. Замість дронів для ЗСУ – купувались годинники, замість тепловізорів – прикраси Cartier, замість пікапів – нові тачки для нареченої», – написав Плінський.

Соня Морозюк інформацію щодо себе не коментує, а сторінку в Instagram вже закрила.

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Як повідомлялося, українські правоохоронці затримали львівського бізнесмена, який є одним з найбільших постачальників Міністерства оборони. Він намагався дати хабар одному з керівників Державного бюро розслідувань.

Читайте також: Українська художниця потрапила в скандал через зв'язки із затриманим львівським бізнесменом
Теги: художник скандал виставка

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