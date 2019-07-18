У Києві зафіксовано «чорний піар» проти низки кандидатів (фото)



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Під двері Українського інституту національної пам'яті невідомі поставили смітник, обклеєний фотографіями Володимира В'ятровича та аркушами з текстом «свалка истории» Фото: Володимир В'ятрович, Facebook

З наближенням дня виборів у Києві встали відчутно частішими випадки псування агітації та «чорного піару»

У Києві низка кандидатів у депутати на позачергових виборах до Верховної Ради заявляють про застосування проти себе методів «чорного піару».

Так, про це заявляли Юрій Дідовець (самовисуванець), Володимир В'ятрович (25-й номер у списку «Європейської солідарності»), Леонід Ємець (мажоритарник від партії «Голос»).

16 липня В'ятрович повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook, що під двері Українського інституту національної пам'яті невідомі поставили смітник, обклеєний його фотографіями та аркушами з текстом «свалка истории». За словами кандидата, смітник під стінами УІНП поставили люди, які поруч роздавали агітаційні матеріали від «Опозиційної платформи «За життя». «За нашою інформацією, цей смітник вони принесли із сусіднього двору», — зазначив В'ятрович.

Такі дії можуть підпадати під визначення приниження честі та гідності, про яке йдеться у статті 145-2 Кримінального кодексу України.

Спостерігачі Громадянської мережі «Опора» зафіксували «чорний піар» проти кандидата Леоніда Ємця. Зокрема у листівці вказано, що кандидат приєднався до партії, «лидер которой поддерживает геев», що має ознаки гомофобії та нетерпимості.

Кандидат повідомив поліцію про цей інцидент.

12 липня у медіа з'явилась інформація, що кандидат в нардепи Юрій Дідовець, який балотується на Подолі, побив агітатора конкурента. Сам мажоритарник заявляв, що це неправда і «чорний піар», а побитий чоловік разом з іншими людьми займався нищенням агітації кандидата.

У поліції Громадянській мережі «Опора» повідомили, що справа розслідується і будь-які деталі можна буде дізнатися не раніше 19 липня. І лише тоді можна буде з'ясувати, застосовувалися чи ні методи «чорного піару» у цьому інциденті.

11 липня кандидат від ВО «Свобода» Михайло Подоляк, що балотується у 220 окрузі (Поділ) оприлюднив фотографії сторінок газети «Великий Київ», де у статті під назвою «Хто балотується від подільського округу?» був розділ про нього як кандидата в депутати. Мажоритарник заявив, що інформація, викладена там, є неправдивою.

У коментарі «Опорі» Подоляк розповів, що зв'язався із редакцією та автором матеріалу. Вони вибачилися і пообіцяли дати спростування. Обіцянку виконали, але стаття має негативне забарвлення, вважає кандидат.

За розповсюдження матеріалів, що містять завідомо неправдиві відомості, Кодексом України про адміністративну відповідальність передбачено накладення на розповсюджувача штрафу в розмірі від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів громадян (стаття 212-10 КУпАП).

Координатор спостереження Громадянської мережі «Опора» за виборами в Києві Максим Зінчук зазначив, що з наближенням дня виборів у Києві встали відчутно частішими випадки псування агітації та «чорного піару».

«Закон України «Про вибори народних депутатів» констатує, що всі громадяни можуть агітувати як за, так і проти кандидата чи партії. Але не порушуючи при цьому чинного законодавства України, - уточнив Зінчук. — Чорним піаром може вважатися неправдива інформація, ксенофобські чи гомофобні заклики або, наприклад, антиагітація, що ґрунтується не на політичній діяльності кандидата, а на його особистому житті тощо».