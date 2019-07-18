Усі виборчі комісії Київщини взято під охорону поліції



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Разом із доставкою бюлетенів до дільниці на цілодобове чергування заступатиме наряд Фото: Нацполіція

У посиленому режимі поліція Київщини працюватиме до 28 липня

До позачергових парламентських виборів залишилося три дні, і наразі триває активна фаза роботи окружних та дільничних виборчих комісій. Поліція Київської області з 15 липня працює у посиленому режимі.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, усі 9 ОВК Київщини взято під особистий нагляд правоохоронців. Вони контролюватимуть транспортування і збереження усієї виборчої документації. Разом із доставкою бюлетенів до конкретної виборчої дільниці на цілодобове чергування заступатиме наряд.

Поліцейські Київщини забезпечуватимуть публічну безпеку та правопорядок у день волевиявлення, аби запобігти різного роду неправомірним діям та провокаціям. Не піддаватися останнім та дотримуватися законності правоохоронці закликають усіх громадян, які прийдуть голосувати.

У посиленому режимі поліція Київщини працюватиме до 28 липня.

Нагадаємо, голова Національної поліції України Сергій Князєв 17 липня представив нового керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова, який раніше обіймав посаду заступника начальника обласного управління поліції.