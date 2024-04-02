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Forbes оголосив про рекордну кількість російських мільярдерів у рейтингу за 2024 рік

Катерина Іванова
glavcom.ua
Forbes оголосив про рекордну кількість російських мільярдерів у рейтингу за 2024 рік
Найбагатшим росіянином у рейтингу став власник «Лукойлу» Вагіт Алекперов, його статки оцінюються у 28,6 мільярда доларів
фото з відкритих джерел

Сукупні статки російських мільярдерів за рік збільшилися на 14%, до $576,8 млрд

Кількість російських мільярдерів побила цьогоріч усі попередні рекорди. Журнал Forbes включив до свого списку найбагатших людей світу 125 російських бізнесменів. Про це заявляє російська редакція Forbes.

Повідомляється, що попередній рекорд було зафіксовано у 2021 році. Тоді до списку потрапив 121 росіянин. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, число російських мільярдерів різко скоротилось до 88. Проте вже у 2023 році тенденція збільшення числа багатих людей у РФ поновилася.

Як зазначають автори, після виходу іноземних компаній із російського ринку з'явилися дві нові групи мільярдерів. Перші – це ті, хто «виграв» від виходу іноземних брендів, наприклад власники мереж одягу. Другі – росіяни, які купили активи іноземних корпорацій з великим дисконтом.

Сукупні статки російських мільярдерів за рік збільшилися на 14%, до $576,8 млрд. Найбагатшим росіянином у рейтингу став власник «Лукойлу» Вагіт Алекперов, його статки оцінюються у 28,6 мільярда доларів.

Видання зазначає, що кількість росіян у списку Forbes могла б бути ще більшою, але за останні два роки десять мільярдерів відмовились від громадянства РФ і теперь представляють у рейтингу Велику Британію, Казахстан, Кіпр, Хорватію та Вірменію.

По світу Forbes нарахував 2781 мільярдера. До трійки лідерів увійшли:

  • президент Louis Vuitton Бернар Арно – $ 233 млрд доларів;
  • власник Tesla Ілон Маск – $ 195 млрд доларів;
  • засновник Amazon Джефф Безос – $ 194 млрд доларів.

Нагадаємо, більшість російських мільярдерів змогли наростити свої статки з початку 2023 року. Усього вони збільшилися на $38,575 млрд. 

До загального рейтингу, що складається з 500 мільярдерів, увійшло 25 росіян. Статки лише трьох з них зменшилися з 1 січня 2023 року.

До слова, бізнесмени продовжують відмовлятися від громадянства Росії на тлі війни в Україні та міжнародних санкцій. Свої російські паспорти здали творці Veem Software Андрій Баронов та Ратмір Тімашев, які входили до рейтингу «200 найбагатших бізнесменів Росії» за версією журналу Forbes. 

До цього від громадянства Росії відмовилися сім мільярдерів. Серед них: колишній партнер Алішера Усманова Василь Анісімов (стан $1,6 млрд), засновник та основний власник холдингу Freedom Тимур Турлов (стан $2,4 млрд), засновник інвестиційної компанії «Трійка Діалог» Рубен Варданян ($1,3 млрд), засновник інвестиційної компанії DST Global Юрій Мільнер ($7,3 млрд), засновник Revolut Микола Сторонський ($7,1 млрд), засновник енергетичної компанії «Ареті» Ігор Макаров ($2,2 млрд) та засновник Tinkoff Group Олег Тіньков ($0,86 млрд після продажу Тінькофф Банку).

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Теги: санкції гроші Казахстан рекорд Tesla Ілон Маск громадянство Forbes Джефф Безос журнал росіяни

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