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В одній із областей сталося масштабне відключення світла через негоду

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В одній із областей сталося масштабне відключення світла через негоду
Через негоду на Кіровоградщині спрацювала автоматична система захисту ліній електропередач
фото з відкритих джерел

16 населених пунктів лишилися без світла

На Кіровоградщині через погіршення погодних умов сталося масштабне відключення електроенергії. Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Telegram.

Через негоду на Кіровоградщині спрацювала автоматична система захисту ліній електропередач. Без світла – 16 населених пунктів. Бригади енергетиків працюють над відновленням електропостачання.

Райкович нагадав, що синоптики сьогодні попередили про значні пориви вітру.

«Під час сильного вітру уникайте перебування поруч із великими деревами, не паркуйте під ними автотранспорт. Краще триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач. Будьте пильними та бережіть себе!», – закликав очільник Кіровоградщини.

Нагадаємо, що в Україні цієї доби спостерігатимуться небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Пориви вітру подекуди сягнуть 15-20 м/с. 

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Теги: погода негода електроенергія

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