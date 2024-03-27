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На Вінниччині відкрили студію звукозапису для дітей в пам'ять про загиблого воїна

Іван Гавриляк
glavcom.ua
На Вінниччині відкрили студію звукозапису для дітей в пам'ять про загиблого воїна
Мама здійснила мрію полеглого сина – Героя
фото: facebook/borzova.iryna

Прикордонник Олександр Бевз мріяв писати музику, але у 25-річному віці загинув, захищаючи Україну від російської навали

У Немирові відкрили студію звукозапису для обдарованих дітей, про яку мріяв Олександр Бевз – воїн-прикордонник.

«Олександр був творчою людиною, писав музику. Він мріяв грати на музичних фестивалях. Мріяв відкрити власну студію звукозапису. Ці мрії Олександр записав у записці, яку разом із особистими речами передали матері загиблого Героя: «Я граю музику у своєму стилі, яка заряджає мільйони слухачів. Я граю, та згуртовую тисячні музичні фестивалі... Я збудував і обладнав студію для створення музики з найсучаснішим обладнанням... Ми приносимо мир на цю землю і на весь світ», – зачитала записку сина Лариса Василівна.

26 березня, Олександр мав би відзначати свій День народження... Він загинув, захищаючи Україну від окупантів, у листопаді 2022 року на Донеччині. Йому назавжди 25…», – написала народна депутатка Ірина Борзова.

За мужність і героїзм Олександр Бевз нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

В пам'ять про Олександра, його мама Зозуля Лариса Василівна, здійснила мрію сина. Жінка за власні кошти, виплати від держави, облаштувала найсучаснішу студію звукозапису ALEBE, яку відкрили сьогодні у Ліцеї № 2 міста Немирова. Саме тут навчався її син. І тут тепер можуть займатись музикою обдаровані діти.

Пам'ять про Героя житиме в наступних поколіннях.

Нагадаємо, у Вінниці родичі загиблого журналіста та воїна Миколи Рачка відкрили книгарню, про яку мріяв захисник.

Теги: авіація Міноборони обстріл Міноборони РФ Сергій Шойгу Telegram озброєння відео

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