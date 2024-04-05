Ціна на каву зміниться: один із сортів продемонстрував рекорд вартості

Вартість тонни кави сорту робуста піднялася до рекордного рівня з 2008 року

Хвиля спеки загрожує виробництву кави у В’єтнамі, який є найбільшим експортером цього виду продукції. Ціни на каву робуста зросли до рекордного рівня 2008 року, про що свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE. На піку торгів вартість становила $3838 за тонну, пише Bloomberg.

Сорт кави робуста використовується при приготуванні еспресо та розчинних напоїв. Зростання цін на робусту пов'язують з аномальною спекою та нестачею води для поливу дерев у В'єтнамі, який є одним із найбільших постачальників цього сорту кави.

З початку 2024 року ціни на каву збільшились майже на 24%. За словами аналітиків, ф'ючерси піднялися до рекордних позицій на торгах через побоювання дефіциту постачання зерен, що використовуються для виробництва розчинних напоїв. Крім цього, за даними Bloomberg, є побоювання, що врожайність кави буде низькою і наступного сезону через брак води для зрошення дерев.

«Погодні умови не обнадіюють», – заявили трейдери лондонського імпортера.

Кава робуста піднялася до найвищого рівня під час торгів в Лондоні, бо хвиля спеки загрожує виробництву у В’єтнамі. Ця країна є найбільшим експортером, що посилює занепокоєння щодо обмеження світових поставок зерен, які використовуються для приготування популярного ранкового напою.

Нагадаємо, світовий ринок також какао балансує на межі хаосу. Ціни на какао-боби на світових ринках з кінця 2023 року збільшилися рівно вдвічі, досягнувши $8,3 тис. за одну тонну. Про це йдеться в аналізі ICE Futures. Уточнюється, що на початку лютого 2024 року ціна на цей продукт вперше з 1977 року опинилася на позначці $5 тис., а через тиждень вона вже склала $5,5 тис. за одну тонну. Згідно з даними Міжнародної організації з виробництва какао (ICCO), світове виробництво какао впаде на 11% у порівнянні з минулим роком, а світовий помел какао скоротиться майже на 5%.

У дослідженні наголошується, що зараз тонна какао-бобів на ринку становить $8,38 тис. Однією з головних причин стрімкого зростання цін на какао-боби став їхній дефіцит, який фіксується протягом останніх двох років, при цьому, як вважають експерти, така тенденція збережеться у 2024 році.

До слова, кавові зерна і какао в обсязі кількох сотень тисяч тонн, які зберігаються в Євросоюзі, ймовірно, будуть знищені через новий закон. Про це пише видання Financial Times. Це пов'язано з набранням чинності нового закону, який забороняє постачання товарів, вироблених у результаті вирубування лісу та використання дитячої праці.