Чому загибель пілота Ту-22М3 – болюча втрата для Росії: роз'яснення експерта

«Підготовка екіпажу для Ту-22М3 часом коштує як сам літак»

Сьогодні ЗСУ вперше збили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Російська сторона стверджує, що причиною авіатрощі стала «технічна несправність». За офіційними відомостями, ліквідовано одного ворожого пілота, а ще одного не можуть знайти. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко підкреслив, що загибель пілота Ту-22М3 – суттєва втрата для Росії.

Експерт зауважив, що у Росії пілоти таких повітряних суден – на вагу золота. Ця «каста» є закритою та нечисленною. «Пілот Ту-22М3 – це окрема каста серед російських пілотів, закрита та нечисленна. А тому, втрата навіть одного такого члена екіпажу це болюча і часом непоправна втрата, оскільки підготовка такого екіпажу часом коштує як сам літак», – підкреслив експерт.

Нагадаємо, як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, збиття бомбардувальника Ту-22МЗ на території Росії є операцією Головного управління розвідки Міноборони. Літак вдалося атакувати за 300 км від України.

Як відомо, 19 квітня у Ставропольському краї Російської Федерації впав російський військовий літак, стратегічний бомбардувальник Ту-22м3. Повітряні сили ЗСУ назвали збиття російського бомбардувальника Ту-22М3 у Ставропольському краї своєрідною «вендетою» за масовану атаку по Україні в ніч проти 19 квітня.

Нагадаємо, Дніпропетровська область у ніч на 19 квітня була атакована російськими військами, лише за ранок збили 9 ракет, ще дві – уночі, але є і влучання. Пошкоджено два інфраструктурні об'єкти та підприємство у Павлограді, є руйнування і жертви у Синельниковому, будинки на Нікопольщині.