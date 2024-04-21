Повалені дерева й підтоплені вулиці: наслідки негоди в Києві (фото, відео)

Стихія наробила лиха в кількох районах столиці

У Києві через негоду повалені дерева, підтоплені вулиці та підʼїзди, пошкоджені десятки автомобілів. За останні кілька годин столичні рятувальники ліквідовували наслідки стихії у двох районах міста. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Києві.

За даними рятувальників, у Солом'янському районі приблизно о 10:25 на вулиці Генерала Геннадія Воробйова дерево впало на два автомобілі. Співробітники ДСНС оперативно вивільнили автівки з допомогою бензопили.

Крім того, у Печерському районі приблизно о 10:36 також упало дерево на вулиці Бастіонній. Рятувальники швидко очистили проїжджу частину. Ніхто не постраждав.

ДСНС закликала громадян бути пильними та в разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині через погіршення погодних умов сталося масштабне відключення електроенергії. 16 населених пунктів лишилися без світла.

Як повідомлялося, в Україні цієї доби спостерігатимуться небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Пориви вітру подекуди сягнуть 15-20 м/с.