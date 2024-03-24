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Командувач сухопутних військ пояснив, як українці через ТЦК допомагають Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Командувач сухопутних військ пояснив, як українці через ТЦК допомагають Росії
Сьогодні ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні, стверджує Павлюк
фото з відкритих джерел

Росія може завдати поразки за допомогою самих українців через їхнє негативне ставлення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що Росія може завдати поразки за допомогою самих українців через їхнє негативне ставлення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це він написав у Facebook.

За словами командувача, «вищий пілотаж мистецтва війни – зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою. І судячи з останніх місяців, росіяни дуже вправно користуються давньокитайськими стратагемами ведення війни».

Водночас, зауважив Павлюк, деякі громадяни України «втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках ворога. Який не полишав, не полишає і ніколи не полишить свого прагнення знищити Україну».

Командувач закликав пригадати, «що у нас писали й поширювали в соцмережах два роки тому і порівняймо з тим, що зараз. Від черг до ТЦК і мемів «як служити – то всі хворі, а як воювати – то всі здорові», ми дійшли до цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухиляння від захисту України».

Два роки тому, зазначив Павлюк, не маючи й десятої долі сьогоднішніх засобів ППО, озброєнь та досвіду повномасштабної війни, всі чудово розуміли, як важливо зірвати мобілізацію в Росії, «тішились кожному підпаленому там військкомату, раділи чергам їхніх ухилянтів, що панічно тікали до Грузії та Казахстану».

Із тодішньої єдності та згуртованості, наголосив командувач Сухопутних військ ЗСУ, простір новин та обговорень скотився «не без допомоги наших чудових блогерів та вільних медіа», і в стрічках новин безліч репортажів про «нещасних потопельників у Тисі» чи загони «бойових гуцулів».

Водночас, за його словами, матеріали щодо роботи ТЦК, особливостей проходження військової служби, необхідності виконання військового обов'язку майже відсутні.

Окремо Павлюк вказав на ставлення до військовослужбовців ТЦК.

«Сьогодні ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати «людоловами»? Чому в усіх матеріалах про «неправомірні дії ТЦК» свідомо упускається найголовніший акцент: неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку – захисту України?», – запитав командувач.

Він підкреслив, що в соцмережах безліч відео з вирваним з контексту змістом.

«Нам часто дорікають: «ви самі винні, ви не змінюєтеся!» Це не так. Ми змінюємося, ми бачимо і наші недоліки і щодня працюємо, щоб ставати кращими, більш зрозумілими», – запевнив він.

Як заявив Павлюк, «перш ніж поділитись «кричущим сюжетом про порушення прав» та тяжку долю «бідолашних ухилянтів», варто запитати себе: кому це насправді допомагає перемогти у війні? Точно що не Україні».

Нагадаємо, менше половини працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) є учасниками бойових дій. Про це свідчать дані Міністерства оборони України.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

До слова, урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників. Також Комітет безпеки та оборони підтримав правку до законопроєкту про мобілізацію, яка виводить громади з населенням до 10 тис. з-під дії закону та покладає повноваження в таких громадах на РВА.

Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня.

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Теги: росія закон українці мобілізація відео росіяни законопроєкт обмеження

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