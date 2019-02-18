У Києві захворюваність на грип пішла на спад



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Минулого тижня у Києві на грип і ГРВІ захворіло 4 942 дорослих

Минулого тижня у столиці зареєстровано 13 тис. хворих на грип та ГРВІ

У Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 8,1%,. Йдеться і про дорослих, і про дітей. Так, минулого тижня дітей захворіло – 8 072 (зниження на 7,6%), дорослих – 4 942 осіб (зниження на 9%). Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Загалом, за його словами, інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. За 7-й тиждень 2019 року зареєстровано 13 014 хворих на грип та ГРВІ (за попередній тиждень захворіло 14 166). Показник захворюваності на грип та ГРВІ складає 439,2 та є нижчим епідемічного порогу на 48,7%.

«У структурі захворюваності діти становлять 62%, а на попередньому тижні – 61,6%. Серед школярів захворюваність знизилась на 11,3%: 3 583 випадки, що становить 50,1% від загальної кількості захворілих дітей і 31,1% від загальної кількості осіб, які звернулися по медичну допомогу», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 7-й тиждень госпіталізовано 105 осіб, із них 85 – діти.

«Із початку епідемічного сезону – 1 жовтня 2018 року – у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 34 957 осіб, із них 9 270 дітей», – додав Поворозник.