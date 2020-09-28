У Києві закрили на карантин ще два дитячі садки



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За останніх 4 тижні у Києві захворіли на коронавірус 674 дітини

На сьогодні в столиці закриті на карантин шість шкіл і три дитсадки

У столиці збільшується кількість дітей, які хворіють на коронавірус. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Хочу зазначити, що в столиці збільшується кількість дітей, які хворіють на коронавірус. Загалом за весь період захворіли 1592 дитини. 674 з них (це понад 42%) захворіли тільки за останніх 4 тижні, - повідомив мер. - Хворіють у Києві і немовлята, і підлітки. Найменшому з інфікованих мешканців столиці на момент виявлення хвороби було усього кілька днів. Найбільше ж хворіють діти у віці від 5 до 14 років».

Він також зазначив, що кількість хворих дітей збільшилась, зокрема, і з початком нового навчального року.

«Підкреслю: місто контролює дотримання санітарних норм у навчальних закладах. Школи та садочки працюють сьогодні за чітко визначеним регламентом. Заклади чи окремі класи та групи, де виявили хворих, закривають на карантин. На сьогодні в столиці закриті на карантин 6 шкіл через захворювання вчителів. На самоізоляцію та дистанційне навчання перевели загалом 290 класів у 126 школах міста там, де хворіють учні», - повідомив Кличко.

Усього виявили 346 хворих на коронавірус школярів та 190 педагогів.

У дитячих садочках через випадки вірусу тимчасово закриті 23 групи. Три дитсадки - на карантині. По одному: у Печерському, Святошинському та Деснянському районах. Наповненість дітей у садочках сьогодні – понад 52%.

Мер зазначив, що хоча діти хворіють на коронавірус у більш легкій формі і серед них небагато госпіталізованих, вони є розповсюджувачами інфекції. І можуть заразити і рідних у сім’ях, і ровесників, з якими спілкуються.

«Тому закликаю батьків уважно ставитися до здоров’я своїх дітей. Пояснюйте їм, що треба дотримуватися правил безпеки. Показуйте це власним прикладом», - наголосив Кличко.

Нагадаємо, станом на 25 вересня у Києві були закриті на карантин 6 шкіл і один дитсадок.

Коронавірус в Україні

Всього 201305

Хворіють 108856

Одужали 88453

Померли 3996

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Як повідомлялося, за минулу добу, 27 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 328 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 22143 випадки захворювання на Covid-19.

У столичних лікарнях сьогодні лікуються 1150 хворих на коронавірус. 258 пацієнтів - у важкому стані.

З понеділка, 28 вересня, Київ перейшов до «жовтої» зони епідеміологічної небезпеки.