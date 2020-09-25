У Києві на карантин закриті шість шкіл і один дитсадок



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У 126 київських школах перевели на дистанційне навчання загалом 296 класів

Кличко спростував чутки про закриття всіх навчальних закладів із 1 жовтня

Школи та дитячі садочки Києва і надалі працюють за визначеним регламентом. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, коментуючи інформацію, про те, що місто з 1 жовтня, нібито, збирається закрити навчальні заклади на карантин.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Підкреслю: школи та садочки і надалі працюють за визначеним регламентом. На карантин закривають тільки ті заклади чи окремі класи та групи, де виявили хворих», - зазначив мер.

Він повідомив, що на сьогодні в місті закриті на карантин 6 шкіл через випадки захворювання серед вчителів. У 126 школах перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання загалом 296 класів, де є хворі учні.

Кличко повідомив, у Києві всього хворіє на коронавірус 331 школяр. Також хворіють 174 педагоги.

«У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 22 групи. Один садок – у Печерському районі - закритий на карантин. Наповненість дітей у дитячих садках сьогодні – понад 56%», - сказав Кличко.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 102711

Одужали 85133

Померли 3827

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Як повідомлялося, станом на ранок 25 вересня у Києві підтверджено 21045 випадків захворювання на Covid-19. За минулу добу коронавірус виявлено у 380 осіб.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила розподіл адміністративно-територіальних одиниць за зонами епідеміологічної небезпеки, що почне діяти з 28 вересня. Зокрема, Київ перейшов до «жовтої» зони.