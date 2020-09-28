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    Епідемія коронавірусу в Києві: свіжі дані від Кличка (відео)

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    Від початку епідемії коронавірусу мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги - Епідемія коронавірусу в Києві: свіжі дані від Кличка (відео)
    Від початку епідемії коронавірусу мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

    Мер столиці поінформував про ситуацію з поширенням коронавірусу в Києві

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці.

    Так, столичний голова розповів:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізовані;
    • скільки дітей хворіють на коронавірус у столиці;
    • скільки столичних шкіл та садків закриті на карантин.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 27 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 328 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 22143 випадки захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      201305
    • Хворіють
      108856
    • Одужали
      88453
    • Померли
      3996

    З понеділка, 28 вересня, Київ перейшов до «жовтої» зони епідеміологічної небезпеки.

    Віталій Кличко Київ школа лікарня карантин кияни коронавірус
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