Епідемія коронавірусу в Києві: свіжі дані від Кличка (відео)



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Від початку епідемії коронавірусу мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

Мер столиці поінформував про ситуацію з поширенням коронавірусу в Києві

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці.

Так, столичний голова розповів:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізовані;

скільки дітей хворіють на коронавірус у столиці;

скільки столичних шкіл та садків закриті на карантин.

Як повідомлялося, за минулу добу, 27 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 328 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 22143 випадки захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 201305

Хворіють 108856

Одужали 88453

Померли 3996

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З понеділка, 28 вересня, Київ перейшов до «жовтої» зони епідеміологічної небезпеки.