Епідемія коронавірусу в Києві: свіжі дані від Кличка (відео)
Від початку епідемії коронавірусу мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги
Мер столиці поінформував про ситуацію з поширенням коронавірусу в Києві
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці.
Так, столичний голова розповів:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізовані;
- скільки дітей хворіють на коронавірус у столиці;
- скільки столичних шкіл та садків закриті на карантин.
Як повідомлялося, за минулу добу, 27 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 328 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 22143 випадки захворювання на Covid-19.
Коронавірус в Україні
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Всього201305
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Хворіють108856
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Одужали88453
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Померли3996
З понеділка, 28 вересня, Київ перейшов до «жовтої» зони епідеміологічної небезпеки.