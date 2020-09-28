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    У лікарнях Києва понад 1,1 тис. «ковідних» хворих

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    У столичних лікарнях 22 хворих на коронавірус - під апаратами ШВЛ - У лікарнях Києва понад 1,1 тис. «ковідних» хворих
    У столичних лікарнях 22 хворих на коронавірус - під апаратами ШВЛ
    Фото ілюстративне

    258 хворих на коронавірус перебувають у важкому стані

    У столичних лікарнях сьогодні лікуються 1150 хворих на коронавірус. 258 пацієнтів - у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Не зменшується кількість хворих на Covid-19, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів лікуються 1150 хворих на коронавірус, із них 22 дитини. 258 пацієнтів - у важкому стані. 350 отримують кисневу підтримку. 22 хворих - під апаратами ШВЛ», - розповів мер.

    Іще 130 пацієнтів – в лікарнях із підозрою на коронавірус. 509 хворих перебувають у стаціонарах із запаленням легень.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 27 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 328 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 22143 випадки захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      201305
    • Хворіють
      108856
    • Одужали
      88453
    • Померли
      3996

    З понеділка, 28 вересня, Київ перейшов до «жовтої» зони епідеміологічної небезпеки.

    Віталій Кличко Київ лікарня епідемія коронавірус
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