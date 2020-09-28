У лікарнях Києва понад 1,1 тис. «ковідних» хворих



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У столичних лікарнях 22 хворих на коронавірус - під апаратами ШВЛ Фото ілюстративне

258 хворих на коронавірус перебувають у важкому стані

У столичних лікарнях сьогодні лікуються 1150 хворих на коронавірус. 258 пацієнтів - у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Не зменшується кількість хворих на Covid-19, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів лікуються 1150 хворих на коронавірус, із них 22 дитини. 258 пацієнтів - у важкому стані. 350 отримують кисневу підтримку. 22 хворих - під апаратами ШВЛ», - розповів мер.

Іще 130 пацієнтів – в лікарнях із підозрою на коронавірус. 509 хворих перебувають у стаціонарах із запаленням легень.

Як повідомлялося, за минулу добу, 27 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 328 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 22143 випадки захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 201305

Хворіють 108856

Одужали 88453

Померли 3996

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З понеділка, 28 вересня, Київ перейшов до «жовтої» зони епідеміологічної небезпеки.