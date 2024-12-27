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У Києві запрацюють пункти прийому ялинок: перелік адрес

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві запрацюють пункти прийому ялинок: перелік адрес
78 пунктів у кожному районі столиці прийматимуть ялинки та сосни, які згодом утилізують і використовуватимуть в зеленому господарстві міста
фото з відкритих джерел

Як і минулого року, локації облаштують у парках і скверах столиці, а також на території комунальних підприємств

У Києві пункти прийому різдвяних дерев розпочнуть роботу 2 січня 2025 року і працюватимуть до кінця місяця. Цього року їхня кількість збільшиться майже вдвічі, порівняно з попереднім. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Так, 78 пунктів у кожному районі столиці прийматимуть ялинки та сосни, які згодом утилізують і використовуватимуть в зеленому господарстві міста.

Подрібнені в щепу дерева стануть у пригоді для вкривання поверхні лунок молодих рослин, що допоможе зберегти для них вологу влітку, а взимку вберегти ґрунт від перемерзання. Завдяки цьому різдвяні рослини отримають «друге життя» і зможуть допомогти довкіллю.

«Як і минулого року, локації облаштують у парках і скверах столиці, а також на території комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств. Після новорічних свят закликаємо всіх, хто встановлював удома живу ялинку, здати її на екологічну утилізацію» – зауважив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Посадовець додав, що прийому для екологічної утилізації підлягають виключно хвойні дерева без декоративних прикрас.

Адреси пунктів прийому дерев для переробки:

Голосіївський район:

  • сквер Героїв Маріуполя;
  • сквер Небесної сотні на вул. Академіка Заболотного;
  • парк «Покол»;
  • сквер біля станції метро «Либідська»;
  • міжквартальний сквер на вул. Васильківській;
  • КП УЗН Голосіївського району на просп. Голосіївському, 87-Г (пн–нд 7:00–16:00).

Дарницький район:

  • парк біля озера Лебедине;
  • парк імені Воїнів-інтернаціоналістів;
  • парк «Позняки»;
  • парк «Прибережний»;
  • парк «Привокзальний»;
  • сквер на просп. Петра Григоренка;
  • КП УЗН Дарницького району на вул. Тростянецькій, 58-А (пн–нд 7:00–20:00).

Деснянський район:

  • парк «Молодіжний»;
  • парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
  • парк «Кіото»;
  • парк «Деснянський»;
  • парк імені Романа Шухевича;
  • парк «Фестивальний»;
  • КП УЗН Деснянського району на вул. Героїв Енергетиків, 26 (колишній Електротехнічній, пн–нд 8:00–20:00).

Дніпровський район:

  • перетин бульварів Русанівського та Ігоря Шамо;
  • парк біля озера Тельбін;
  • парк біля кінотеатру «Аврора»;
  • вул. Івана Миколайчука (навпроти буд. 7-А);
  • бульв. Верховної Ради (навпроти буд. 21-А);
  • сквер імені Кастуся Калиновського;
  • КП УЗН Дніпровського району на просп. Георгія Нарбута, 6 (пн–нд 7:00–19:00).

Оболонський район:

  • парк на вул. Бережанській;
  • парк навколо озера Йорданське;
  • парк відпочинку на просп. Литовському;
  • сквер на просп. Володимира Івасюка;
  • КП УЗН Оболонського району на просп. Степана Бандери, 26-А (пн–нд 7:00–20:00).

Печерський район:

  • сквер ім. Мечникова;
  • сквер Марії Заньковецької;
  • КП УЗН Печерського району на вул. Залізничне шосе, 61 (пн–чт 8:00–17:00; пт 8:00–16:00).

Подільський район:

  • сквер на вул. Вишгородській;
  • сквер на пл. Щекавицькій;
  • сквер на просп. Європейського Союзу;
  • сквер на просп. Георгія Гонгадзе між будинками 5–7-Б;
  • КП УЗН Подільського району на вул. Анатолія Кузнецова, 16-А (пн–нд 8:00–19:00).

Святошинський район:

  • парк «Совки»;
  • парк «Юність»;
  • сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;
  • сквер на вул. Михайла Котельникова;
  • сквер на вул. Підлісній;
  • сквер на вул. Чорнобильській;
  • парк на вул. Ореста Васкула;
  • КП УЗН Святошинського району на вул. Мрії, 21 (пн–чт 8:00–17:00; пт 8:00–16:00).

Солом'янський район:

  • сквер спортсменів-захисників України на вул. Сергія Берегового;
  • Солом’янський ландшафтний парк;
  • парк «Орлятко»;
  • парк «Юність»;
  • сквер на вул. Машинобудівній;
  • сквер на розі вулиць Преображенської та Олексіївської;
  • парк біля кінотеатру «Тампере»;
  • КП УЗН Солом’янського району на вул. Новопольовій, 95-А (пн–нд 8:00–20:00).

Шевченківський район:

  • парк «Веселка»;
  • парк «Сирецький»;
  • парк ім. Т. Г. Шевченка;
  • Літературний сквер;
  • виробнича база на вул. Кудрявській, 23 (пн–нд 8:00–20:00);
  • виробнича база на пров. Бабин Яр, 6 (пн–нд 8:00–20:00);
  • КП УЗН Шевченківського району на просп. Берестейському, 82-А (пн–нд 8:00–20:00).

Також віддати святкове дерево на переробку кияни зможуть в лісництвах:

  • Броварському, квартал №72 (пн–пт 8:00–17:00);
  • Білодібровському, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-Б, пн–пт 8:00–17:00);
  • Дніпровському, квартал № 58 (Броварський проспект, 2-А, пн–пт 8:00–17:00);
  • Микільському, квартал № 35 (неподалік залізничної станції "Лісництво", пн–пт 8:00–17:00);
  • Дарницькому, квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе, пн–пт 8:00–17:00);
  • Дарницькому лісопарковому господарстві, вул. Опришківська 35, квартал № 31 (пн–пт 8:00–17:00);
  • Межигірському, квартал № 78 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Київському, квартал № 105 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Київському, в цеху переробки деревини, квартал № 25 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Святошинському, квартал № 117 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Пуща-Водицькому, квартал № 111 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Святошинському, квартал № 82 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Межигірському, квартал № 57 (пн–пт 9:00–16:00);
  • КП «Святошинське ЛПГ», вул. Святошинська, 24 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Конча-Заспівському, вул. Конча-Заспинська, 11-Б (пн–пт 8:00–17:00).

Нагадаємо, у Києві розпочали роботу ялинкові базари, де можна придбати лісову красуню ялину чи сосну на будь-який гаманець. «Главком» дізнався, скільки цього року коштуватиме прикрасити оселю живою хвоєю.

До слова, у Києві на Софійській площі у День святого Миколая засяяли вогні на головній ялинці країни. Цьогоріч вона білого кольору, її прикрашають понад два кілометри гірлянд і 2 тис. бірюзових іграшок. Заввишки святкове дерево 15 метрів.

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Теги: ялинка Київ столиця КМДА

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