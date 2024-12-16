Відключення світла в Києві та області 16 грудня: як діятимуть графіки

Згідно з новими графіками усі групи тепер ділять ще на дві підгрупи

Без відключень в Києві сьогодні будуть споживачі підгрупи 4.2

Сьогодні, 16 грудня, у столиці та Київській області світло вимикатимуть з 07:00 до 20:00. Про це повідомляє ДТЕК.

Нагадаємо, що згідно з новими графіками усі групи ділять ще на дві підгрупи. Перевірити до якої ви належите можна в чат-боті або ж на сайті ДТЕК.

Графік відключення жителів столиці

Без відключень сьогодні буде підгрупа 4.2.

Відключення:

підгрупа 1.1 – з 12:00 до 15:30 та з 19:00 до 20:00;

підгрупа 1.2 відключення – з 12:00 до 15:30 та з 19:00 до 20:00;

підгрупа 2.1 – з 08:30 до 12:00;

підгрупа 2.2 – з 08:30 до 12:00;

підгрупа 3.1 відключення – з 07:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00;

підгрупа 3.2 – з 07:00 до 08:30 та з 15:00 до 17:00;

підгрупа 4.1 – з 12:00 до 15:30;

підгрупа 5.1 – з 15:30 до 19:00;

підгрупа 5.2 – з 15:30 до 19:00;

підгрупа 6.1 – з 08:00 до 12:00;

підгрупа 6.2 – з 08:00 до 12:00.

За інформацією ДТЕК, електроенергію в області виключатимуть за таким графіком:

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.

Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.