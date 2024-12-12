Курйозні новорічні ялинки. Соцмережі висміяли селище на Тернопільщині

Місцеві жителі жартівливо, а подекуди й саркастично відреагували на ялинку

У селищі Підволочиськ, Тернопільської області, цьогорічна головна ялинка шокувала не лише місцевих жителів, а й підірвала мережу. Новорічне дерево було розкритиковане через свій зовнішній вигляд. Однак місцева влада відреагувала на обурення місцевих та замінила ялинку на нову.

Спочатку місцева влада встановила біля будинку культури святкове дерево, м'яко кажучи, скромне: ялинка була помітно лисою, а кількість прикрас мінімальною.

фото: Marta Shpynda/Facebook

Місцеві жителі жартівливо, а подекуди й саркастично відреагували на ялинку: «Який мер, така і ялинка» та «Це ялинка, на яку ми заслужили». Фото святкового дерева швидко поширилися мережею.

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Місцева влада відреагувала на обурення місцевих жителів і замінила ялинку на нову. Тепер новорічне дерево значно пишніше. Однак користувачі соцмереж все одно назвали дерево не ялинкою, а «вінком».

фото: Городницький Андрій/Facebook

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Нагадаємо, що у місті Українка на Київщині до зимових свят була встановлена новорічна інсталяція, яка обурила місцевих мешканців та користувачів мережі. На паркані, що встановлений навколо ялинки, було розміщено зображеннями героїв... російських мультиків та радянських персонажів Діда Мороза та Снігуроньки. Як повідомляє кореспондент «Главкома», ялинка встановлена на центральній площі.

Як повідомлялося, у Києві на Софійській площі, 6 грудня, у День святого Миколая, засяяли вогні на головній ялинці країни.