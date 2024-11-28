Через атаку безпілотників у Києві загорівся медзаклад. Є потерпілі (фото)
Виявлено одного постраждалого
Внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ на Київ в Дніпровському районі столиці сталося загоряння медичного закладу. Про це повідомляють у КМДА.
Виявлено одного постраждалого. Надається медична допомога.
Натомість міський голова Віталій Кличко повідомив, що сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки. Попередньо, є ушкодження в сусідніх будинках. Екстрені служби прямують на місце.
Нагадаємо, що ввечері 28 листопада російські війська запустили на Україну ударні дрони. В Києві та районі працювала ППО.
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