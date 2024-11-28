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Через атаку безпілотників у Києві загорівся медзаклад. Є потерпілі (фото)

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Через атаку безпілотників у Києві загорівся медзаклад. Є потерпілі (фото)
Виявлено одного постраждалого
фото: ДСНС Києва

Виявлено одного постраждалого

Внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ на Київ в Дніпровському районі столиці сталося загоряння медичного закладу. Про це повідомляють у КМДА. 

Виявлено одного постраждалого. Надається медична допомога.

Натомість міський голова Віталій Кличко повідомив, що сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки. Попередньо, є ушкодження в сусідніх будинках. Екстрені служби прямують на місце.

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фото: ДСНС

 Нагадаємо, що ввечері 28 листопада російські війська запустили на Україну ударні дрони. В Києві та районі працювала ППО. 

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Теги: пожежа Київ дрон

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