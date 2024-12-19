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У Києві 23-річний чоловік жорстоко вбив свою бабусю через несмачний суп

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві 23-річний чоловік жорстоко вбив свою бабусю через несмачний суп
Киянина засуджено до дев'яти років позбавлення волі
фото: Telegram/Київська міська прокуратура

Під час вбивства пенсіонерки киянин перебував під дією наркотиків

Столичний суд виніс вирок 23-річному киянину за вбивство бабусі. Зазначається, що він жорстоко вбив пенсіонерку через суп, який вона приготувала. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокурором доведено, чоловік, який проживав спільно зі своєю 65-річною бабусею, під час сварки завдав їй кілька ударів кулаками по обличчю та тілу. Побита пенсіонерка у безпомічному стані переповзла до ванної кімнати та лежала там на підлозі.

У Києві 23-річний чоловік жорстоко вбив свою бабусю через несмачний суп фото 1
фото: Telegram/Київська міська прокуратура

«Онук тим часом пішов до кухні, взяв ніж та завдав жінці 11 ножових ударів. Отримані нею тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям. Після цього молодик взяв знаряддя вбивства, пішов на вулицю та, знайшовши закинуте приміщення, заснув. Там же він був затриманий поліцією», – йдеться в повідомленні.

Як згодом пояснив онук, йому не сподобався суп, приготовлений жінкою для нього. Крім того, чоловік перебував під дією марихуани і тому його все дратувало.

Вироком Голосіївського суду чоловіка визнано винним у вбивстві бабусі та засуджено до дев'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Вінниччині жителька Хмільницького району у ході конфлікту, під час спільного вживання алкоголю, декілька разів вдарила чоловіка обухом сокири по голові. 33-річний чоловік від отриманих травм помер. Фігурантка затримана, їй загрожує до 15 років за ґратами.

До слова, у Миколаєві суд призначив покарання у вигляді 14 та 12 років ув’язнення двом місцевим мешканцям за розбійний напад і вбивство фермера, яке сталося понад дев'ять років тому.

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Теги: вбивство суд Київ столиця

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