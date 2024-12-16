Стоматологія для ветеранів. Заступниця Кличка розказала, на що можуть розраховувати захисники

176 киян з-поміж захисників отримали цього року компенсацію за придбання ліків і медичних виробів

Марина Хонда: «Відшкодування передбачено за 63 лікувальні та хірургічні стоматологічні послуги»

Ветерани-захисники, які проживають у Києві, можуть отримати фінансову допомогу на лікування зубів у розмірі 15 тис. грн щорічно. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда в інтерв'ю «Главкому».

«Київ бере участь у фінансуванні лікування зубів. Кожному захиснику виділяють на це 15 тис. щорічно. Було питання щодо того, у яку державну лікарню з-поміж законтрактованих Національною службою здоров’я України (НСЗУ) мають піти ці кошти. Нині вирішено, що людина може звернутися до однієї з філій комунального закладу охорони здоров’я Києва, отримати там необхідні послуги, надати документи про оплату, а потім – отримати компенсацію», – зауважила Марина Хонда.

Як зазначає заступниця голови КМДА, «відшкодування передбачено за 63 лікувальні та хірургічні стоматологічні послуги».

Марина Хонда додала, що 176 киян з-поміж захисників отримали цьогоріч компенсацію за придбання ліків і медичних виробів, які не покриває НСЗУ:

«Кожен випадок, звісно, індивідуальний, тому і суми різняться. Найбільша – 312 тис. грн, а загалом виплачено майже 4,4 млн грн».

Нагадаємо, що заступниця голови КМДА Марина Хонда повідомила, що цьогоріч на програму «Захисник Києва» з міського бюджету виділено майже 10 млрд грн. Одним із ключових напрямів є надання матеріальної допомоги військовим, які перебувають на лікуванні після поранень.

Як повідомлялося, грошову компенсацію замість житла отримають 337 киян. Це стосується захисників і захисниць з інвалідністю, а також родин загиблих, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку в Києві.

Також Рада запровадила пілотну програму безкоштовної професійно-технічної освіти для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.