Президент звільнив чиновника, який отримав догану після скандалу з укриттями у Києві

Тимчасово виконання обовʼязків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації покладено на Олександра Ковтунова

Президент України звільнив Миколу Калашникова від тимчасового виконання обовʼязків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Про це йдеться у розпорядженні президента №148/2024-рп, опублікованому на сайті Офісу президента України у четвер, 11 грудня.

«Увільнити Калашника Миколу Володимировича від тимчасового виконання обовʼязків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації», – вказується у розпорядженні.

Іншим розпорядженням Зеленський довірив тимчасове виконання обовʼязків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександру Ковтунову.

«Тимчасово покласти виконання обовʼязків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації на Ковтунова Олександра Володимировича», – йдеться у розпоряджені президента №149/2024-pп від 11 грудня.

Нагадаємо, 27 червня Кабмін оголосив ряд доган високопосадовцям за незадовільну роботу із забезпечення готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. У число «штрафників» потрапили:

Віталій Кличко, голова Київської міської державної адміністрації;

Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації;

Наталія Кондрашова, голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;

Сергій Садовий, голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;

Кирило Фесик, голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації;

Ірина Чечотка, голова Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації;

Микола Калашник, перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

Олександр Поповцев, перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Догани щодо перерахованих топпосадовців уряд оформив на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року, яке ввів у дію президент Володимир Зеленський.

Додамо, що, згідно з урядовим порядком, дисциплінарне провадження стосовно керівника органу виконавчої влади порушувалося за дорученням прем’єр-міністра України.

Як повідомляв «Главком», 27 червня уряд підтримав проєкти розпоряджень президента України про звільнення Ратнікова Дмитра Геннадійовича з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації і Павловського Сергія Анатолійовича з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Також Кабмін розпорядився увільнити від тимчасового виконання обов’язків Бабія Павла Миколайовича від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації і Коваленка Сергія Івановича – від тимчасового виконання обов’язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед загиблих одна дитина. Також десять осіб травмовано, з них одна дитина. Люди загинули через те, що не змогли потрапити у зачинене укриття.