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Президент звільнив чиновника, який отримав догану після скандалу з укриттями у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Президент звільнив чиновника, який отримав догану після скандалу з укриттями у Києві
27 червня Кабмін оголосив ряд доган високопосадовцям за незадовільну роботу із забезпечення готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту
фото з відкритих джерел

Тимчасово виконання обовʼязків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації покладено на Олександра Ковтунова

Президент України звільнив Миколу Калашникова від тимчасового виконання обовʼязків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Про це йдеться у розпорядженні президента №148/2024-рп,  опублікованому на сайті Офісу президента України у четвер, 11 грудня. 

«Увільнити Калашника Миколу Володимировича від тимчасового виконання обовʼязків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації», – вказується у розпорядженні.

Іншим розпорядженням Зеленський довірив тимчасове виконання обовʼязків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександру Ковтунову. 

«Тимчасово покласти виконання обовʼязків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації на Ковтунова Олександра Володимировича», – йдеться у розпоряджені президента №149/2024-pп від 11 грудня.

Нагадаємо, 27 червня Кабмін оголосив ряд доган високопосадовцям за незадовільну роботу із забезпечення готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. У число «штрафників» потрапили:

  • Віталій Кличко, голова Київської міської державної адміністрації;
  • Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації;
  • Наталія Кондрашова, голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Сергій Садовий, голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Кирило Фесик, голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Ірина Чечотка, голова Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Микола Калашник, перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;
  • Олександр Поповцев, перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Догани щодо перерахованих топпосадовців уряд оформив на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року, яке ввів у дію президент Володимир Зеленський.

Додамо, що, згідно з урядовим порядком, дисциплінарне провадження стосовно керівника органу виконавчої влади порушувалося за дорученням прем’єр-міністра України.

Як повідомляв «Главком», 27 червня уряд підтримав проєкти розпоряджень президента України про звільнення Ратнікова Дмитра Геннадійовича з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації і Павловського Сергія Анатолійовича з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Також Кабмін розпорядився увільнити від тимчасового виконання обов’язків Бабія Павла Миколайовича від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації і Коваленка Сергія Івановича – від тимчасового виконання обов’язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня  в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед загиблих одна дитина. Також десять осіб травмовано, з них одна дитина. Люди загинули через те, що не змогли потрапити у зачинене укриття.  

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Теги: укриття Київ Віталій Кличко

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