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У Києві запрацювали пункти з утилізації ялинок: адреси

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві запрацювали пункти з утилізації ялинок: адреси
У пунктах утилізації хвойні дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин
КМДА

Пункти працюватимуть до 31 січня включно

Сьогодні, 4 січня, у столиці розпочали роботу пункти утилізації новорічних ялинок. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«У пунктах утилізації хвойні дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин: узимку мульча допомагає захистити ґрунт від промерзання, а в теплу пору року – зберегти водний баланс», – йдеться в повідомленні.

Пункти працюватимуть до 31 січня включно.

Здати ялинки можна за адресами:

  • КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн.-нд. 07:00-17:00);
  • КП УЗН Дарницького району – фітнес-парк біля озера Лебедине (пн-нд 07:00-17:00);
  • КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26 (пн.-пт. 08:00-20:00);
  • КП УЗН Дніпровського району – просп. Визволителів, 6 (пн.-пт. 07:00-21:00; сб-нд 8:00-13:00);
  • КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн.-пт. 07:00-19:00);
  • КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00, пт 08:00-16:00);
  • КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнецова (колишня вул. Дмитрівська), 16-А (пн.-пт. 07:00-16:00);
  • КП УЗН Святошинського району – вул. Жмеринська, 30-Г (пн.-пт. 08:00-20:00);
  • КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн.-пт. 08:00-18:00);
  • КП УЗН Шевченківського району – пров. Герцена, 6 (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП «Дарницьке ЛПГ» – Дарницьке лісництво, Бориспільське шосе, 23 км (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП «Дарницьке ЛПГ» – Дніпровське лісництво, просп. Броварський, 2-А (пн.-пт. 08:00-17:00)
  • КП «Дарницьке ЛПГ» – Білодібровне лісництво, вул. Радистів, 1-В (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП «Дарницьке ЛПГ» – Микільське лісництво, квартал № 35 (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП «Дарницьке ЛПГ» – Броварське лісництво, квартал № 72 (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП «ЛПГ «Конча-Заспа» – вул. Генерала Матикіна, 11-Б (пн.-пт. 08:00-16:00).

З мапою розташування пунктів можна ознайомитись тут.

До слова, у цьому році більшість обласних центрів відмовилися від новорічних ялинок у зв'язку з війною, блекаутами та дефіцитом місцевих бюджетів. Загалом на декорації ялинок та оформлення новорічних локацій було витрачено менше 200 тис. грн у 16 обласних центрах. 

Читайте також: Утилізація ялинок у Києві. Як працюватимуть пункти прийому та де їх знайти
Теги: новорічні свята Київ ялинка

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