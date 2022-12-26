Цьогоріч ялинки особливі. Скільки коштів витрачено на декорації міст (фото)

Ялинки значно менші й дешевші, аніж минулоріч – більшість мають національну символіку, воєнні атрибути, символізують єдність та нескореність нашого народу

Більшість обласних центрів відмовилися від новорічних ялинок у зв'язку з війною, блекаутами та дефіцитом місцевих бюджетів. Загалом на декорації ялинок та оформлення новорічних локацій було витрачено менше 200 тис. грн у 16 обласних центрах. Про це повідомив громадський рух «Чесно».

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У Києві та Львові ялинки встановлювали за кошти бізнесу. А у Миколаєві, Івано-Франківську та Сумах містяни власноруч прикрашали ялинки. Символи цьогоріч теж особливі: маківки новорічних дерев прикрашають тризуби, протитанкові їжаки, а самі дерева обгортають маскувальними сітками. Декорована синьо-жовтим ялинка з’явилася і в Криму.

З ялинкою чи без?

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Довколо питання встановлення ялинок у містах розгорілась справжня дискусія. Місцеві ЗМІ та мери міст проводили опитування місцевих жителів, радились з волонтерами та фахівцями з центру ментального здоров'я.

До прикладу, міський голова Дніпра Борис Філатов ще 12 листопада провів опитування дніпрян, за результатами якого 52% мешканців були проти встановлення ялинки. Тоді мер зазначив, що ялинку встановлювати не будуть. Також проти встановлення ялинки висловились і рівняни. 56% проголосували проти в опитуванні мера міста Олександра Третяка.

Місцеві ЗМІ проводили опитування на Вінниччині, Хмельничинні, Одещині та Житомирщині. На сайті президента з'явилася навіть петиція про заборону встановлювати новорічну ялинку в Києві. А у Черкасах на сайті міськради зареєстрували петицію з пропозицією не витрачати кошти на ялинки, а перерахувати пораненим військовим.

Основними аргументами проти встановлення ялинок були економія бюджетних коштів та електроенергії, ризик масового скупчення людей та «не на часі».

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Більшість міськрад перерозподілили кошти, передбачені на організацію новорічних свят, та відмовились встановлювати ялинку. Натомість частина міськрад зосередились на створенні новорічної атмосфери для дітей та придбанні подарунків. Зокрема 7,5 млн грн передбачено на подарунки для дітей у Полтаві, 2,7 млн грн – у Вінниці, 1,9 млн грн – в Ужгороді.

Вартість новорічного атрибуту

Що стосується витрат на встановлення ялинок та декорації – то цьогоріч вони рекордно низькі. У цьому році сумарно 16 міст витратили з бюджетів 191 тис. грн на декорації ялинок та оформлення локацій. Наприклад, святкування новорічних свят минулого року обійшлося 17 містам у понад 50 млн грн.

Зокрема 17 тис. грн у Луцьку на оформлення новорічних локацій, 63 тис. грн у Миколаєві на технічне обслуговування та ремонт гірлянд, 50 тис. грн в Ужгороді на придбання світлової конструкції для фотозони, 38 тис. грн у Житомирі для облаштування локації «Резиденція Святого Миколая» та 23 тис. грн на оформлення фотозон у Чернівцях.

У містах, де ялинки були встановлені, із міських бюджетів кошти виділялись мінімальні. Більшість міст використовували ялинки та декорації минулих років. Економія бюджетних коштів була досягнута великою мірою за рахунок взаємодії влади, громадян та бізнесу. У Миколаєві містяни самостійно прикрасили ялинку, а у Сумах виготовили майже 2000 прикрас для живих ялинок у межах новорічної акції «Моя іграшка для ялинки громади». У Львові ялинка була подарована місцевим підприємцем та встановлена безкоштовно. Новорічно-різдвяні ролики управління комунікацій міськради виготовили власними ресурсами.

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Не виділялись кошти з міського бюджету і у Києві. До міської влади надходили пропозиції від меценатів, соціально відповідального бізнесу та громадськості щодо встановлення новорічної ялинки за кошти приватного сектору. Конструкція ялинки, іграшки, енергозберігаючі гірлянди та генератор надані бізнесом.

Як стилізують ялинки?

В усіх містах ялинки значно менші, ніж були у минулі роки, та гірше освітлені. Відчувається, що набагато менше міста працювали з дизайнерами і більше дали простору для долучення громадян. Проте більшість мають національну символіку, воєнні атрибути, символізують єдність та нескореність нашого народу.

«У наших дітей має бути свято! Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва то Нового року», – прокоментував у Facebook Віталій Кличко.

У Києві ялинка прикрашена жовто-блакитними іграшками. Якщо раніше була дискусія, чи робити на маківці ялинки сортувальний капелюх із «Гаррі Поттера», то тепер у Києві, як і низці інших міст, на маківці ялинки мають державний герб. Назвали новорічне дерево «Ялинкою незламності».

Ялинка справді досить символічна, бо наприкінці 2021 року Софійська площа у столиці виглядала ось так:

Тризубом прикрасили ялинку і в Ужгороді.

А верхівку новорічної ялинки у Львові прикрасили стилізованим протитанковим їжаком.

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У центрі Хмельницького ялинку встановили на уламку російської ракети С-300, який привезли з Харківщини.

У Миколаєві ялинку містяни прикрашали самостійно, а на іграшках писали побажання перемоги і сили нашим захисникам.

В Івано-Франківську ялинку назвали «Ялинкою перемоги». Її прикрасили 350 дитячих малюнків із гербами деокупованих міст та патріотичними гаслами, а каркас для ялинки виготовили учні професійно-технічного училища.

У Харкові ялинку вперше розмістили на станції метро, адже площа Свободи, де зазвичай проходили масові заходи, неодноразово обстрілювалась окупантами. За словами мера міста Ігоря Терехова, ідея поставити ялинку в метро належить харків’янам.

У цьому році ялинки стали символом єдності не лише українців. На знак солідарності у Берліні ялинку прикрасили українськими прапорами.

Ялинка у синьо-жовтих кольорах з'явилася і у тимчасово окупованому Криму, що викликало обурення місцевої влади. Колаборанти вважають це диверсією і шукають винних.

Нагадаємо, окупанти встановили у знищеному ними вщент Маріуполі новорічну ялинку. Дерево привезли з Росії. Колаборант і «очільник» окупаційної «адміністрації» Костянтин Іващенко похвалився, що головний символ прийдешнього року – подарунок уряду Санкт-Петербурга. Ще одну ялинку встановили у парку «Веселка», що на проспекті Перемоги у Маріуполі. Це дерево окупованому місту влада Тульської області.