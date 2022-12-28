Утилізація ялинок у Києві. Як працюватимуть пункти прийому та де їх знайти

11 пунктів відкриють у різних районах Києва, ще 6 – на територіях лісництв

У Києві відкриють пункти утилізації новорічних ялинок. Вони працюватимуть із 4 до 31 січня включно, повідомили у КМДА.

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Столична влада нагадала, що в пунктах утилізації ялинки подрібнюють на тирсу, яку використовують для мульчування лунок вічнозелених рослин. Взимку мульча допомагає захистити ґрунт від промерзання, а в теплу пору року – зберегти водний баланс.

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Загалом у столиці працюватимуть 17 пунктів: 11 відкриють у різних районах Києва і ще 6 – на територіях лісництв КП «Дарницьке ЛПГ» та КП «ЛПГ Конча-Заспа».

Мапу розташування пунктів прийому можна знайти на сайті «Київзеленбуду».

До слова, у цьому році більшість обласних центрів відмовилися від новорічних ялинок у зв'язку з війною, блекаутами та дефіцитом місцевих бюджетів. Загалом на декорації ялинок та оформлення новорічних локацій було витрачено менше 200 тис. грн у 16 обласних центрах.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська розповіла про різдвяні традиції в родині. Вона зізналася, що зберегла різдвяні прикраси, які були на ялинці у її мами, коли та була маленькою.

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