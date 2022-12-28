Головна Київ Новини
search button user button menu button

Утилізація ялинок у Києві. Як працюватимуть пункти прийому та де їх знайти

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Утилізація ялинок у Києві. Як працюватимуть пункти прийому та де їх знайти
Скріншот з відео КМДА

11 пунктів відкриють у різних районах Києва, ще 6 – на територіях лісництв

У Києві відкриють пункти утилізації новорічних ялинок. Вони працюватимуть із 4 до 31 січня включно, повідомили у КМДА.

Столична влада нагадала, що в пунктах утилізації ялинки подрібнюють на тирсу, яку використовують для мульчування лунок вічнозелених рослин. Взимку мульча допомагає захистити ґрунт від промерзання, а в теплу пору року – зберегти водний баланс.

Загалом у столиці працюватимуть 17 пунктів: 11 відкриють у різних районах Києва і ще 6 – на територіях лісництв КП «Дарницьке ЛПГ» та КП «ЛПГ Конча-Заспа».

Мапу розташування пунктів прийому можна знайти на сайті «Київзеленбуду».

До слова, у цьому році більшість обласних центрів відмовилися від новорічних ялинок у зв'язку з війною, блекаутами та дефіцитом місцевих бюджетів. Загалом на декорації ялинок та оформлення новорічних локацій було витрачено менше 200 тис. грн у 16 обласних центрах. 

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська розповіла про різдвяні традиції в родині. Вона зізналася, що зберегла різдвяні прикраси, які були на ялинці у її мами, коли та була маленькою.

Також президент США з дружиною показали, як прикрашають будинок до Різдва.

Читайте також: Пакет для Діда Мороза. Психологи розповіли, як «декомунізувати» українських дітей

 

 

Теги: ялинка війна Київзеленбуд КМДА

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Софійській площі засяяла головна ялинка країни (фото)
На Софійській площі засяяла головна ялинка країни (фото)
19 грудня, 17:13
Жовто-блакитна ялинка наробила переполоху в окупованій Керчі (фото, відео)
Жовто-блакитна ялинка наробила переполоху в окупованій Керчі (фото, відео)
19 грудня, 11:20
Новорічне дерево прикрашають іграшками минулих років
Символічна ялинка незламності – уже на Софійській площі, як її прикрасять
17 грудня, 13:40

Новини

Утилізація ялинок у Києві. Як працюватимуть пункти прийому та де їх знайти
Утилізація ялинок у Києві. Як працюватимуть пункти прийому та де їх знайти
Вулицю Лаврську перейменувати на честь Мазепи: на сайті Київради зареєстровано петицію
Вулицю Лаврську перейменувати на честь Мазепи: на сайті Київради зареєстровано петицію
Відключення світла: яка ситуація сьогодні у Києві та області
Відключення світла: яка ситуація сьогодні у Києві та області
У Києві затримано відомих «злодіїв у законі»
У Києві затримано відомих «злодіїв у законі»
Екстрені відключення світла у столиці: КМДА зробила прогноз до кінця зими
Екстрені відключення світла у столиці: КМДА зробила прогноз до кінця зими
Відключення світла: яка ситуація сьогодні у Києві та області
Відключення світла: яка ситуація сьогодні у Києві та області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
На вихід із Лаври. Драма митрополита Павла
12K
«Путін – Сатана»: Данілов різко звернувся до представників Московської церкви
11K
Дев'ять причин, чому криза 2023 року почнеться саме з Китаю
9609
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
8422
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб
8104
Південна Корея вперше запустила бойові дрони над КНДР

Новини

ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
Сьогодні, 06:55
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
Вчора, 18:39
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб
Вчора, 18:21
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
Вчора, 18:02
Росіянам до Єгипту тепер зась: авіакомпаніям РФ остаточно заборонено польоти
Вчора, 17:23
Енергетична тривога: Шмигаль анонсував гарні новини на свята
Вчора, 16:52

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту