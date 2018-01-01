У Києві затримали хакера, якого шукали правоохоронці тридцяти країн світу

Чоловік створив кібермережу, яка нанесла багатомільйонних збитків

У Києві затримали організатора міжнародної злочинної платформи, більше відомої як «Avalanche», яка щодня інфікувала по всьому світу до півмільйона комп'ютерів. Про це повідомляє прес-служба кіберполіції на сторінці у соцмережі Facebook. Як повідомляється, поліцейські знайшли у нього паспорт громадянина України на ім'я іншої особи, за



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Фото поліції

Чоловік створив кібермережу, яка нанесла багатомільйонних збитків

У Києві затримали організатора міжнародної злочинної платформи, більше відомої як «Avalanche», яка щодня інфікувала по всьому світу до півмільйона комп'ютерів. Про це повідомляє прес-служба кіберполіції на сторінці у соцмережі Facebook.

Як повідомляється, поліцейські знайшли у нього паспорт громадянина України на ім'я іншої особи, за якими зловмисник прибув до столиці. 26 лютого, суд обиратиме йому запобіжний захід у місті Полтава.

Крім того, під час обшуку на орендованій ним квартирі поліцейські вилучили ноутбук, гроші та флеш-накопичувачі.

«Мережа «Avalanche» функціонувала сім років. До її ліквідації були задіяні правоохоронці тридцяти країн. 30 листопада 2016 року поліцейські провели міжнародну спецоперацію з ліквідації цієї кібермережі. Тоді у Полтаві правоохоронці затримали й організатора цієї злочинної діяльності – 33-річного місцевого мешканця.

1 грудня 2016 року Жовтневим районним судом м. Полтави було розглянуто клопотання представника Генеральної прокуратури України про його арешт. У обранні саме такого запобіжного заходу суд відмовив, після чого підозрюваний зник із зали суду. Пізніше його було оголошено у міжнародний розшук», - йдеться у повідомленні.

Організатору мережі інкримінують причетність до вчинення кількох кримінальних правопорушень: ч. 3 ст. 209, за ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 342 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Також повідомляється, що у Німеччині «Avalanche» нанесла збитків на понад 6 мільйонів євро. А грошові втрати пов'язані з кібератаками, проведеним по мережі «Avalanche», за попередніми підрахунками, склали сотні мільйонів євро по всьому світу.