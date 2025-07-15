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Рух транспорту вулицею Оноре де Бальзака буде обмежено до 10 вересня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух транспорту вулицею Оноре де Бальзака буде обмежено до 10 вересня (схема)
Комунальники перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту
фото: Вікіпедія

Дорожники починають поточний ремонт на ділянці від вулиці Сержа Лифаря в напрямку вулиці Олександри Екстер

Із 16 липня до 10 вересня рух транспорту вулицею Оноре де Бальзака буде частково обмежено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Дорожники КП ШЕУ Деснянського району м. Києва починають поточний ремонт на ділянці від вулиці Сержа Лифаря в напрямку вулиці Олександри Екстер.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Із 16 липня до 10 вересня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Оноре де Бальзака: схема
Із 16 липня до 10 вересня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Оноре де Бальзака: схема
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

Також до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Раніше повідомлялося, що до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

До слова, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

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Теги: благоустрій ремонт дороги Київ

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