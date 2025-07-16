Схема на $9 тис.: як у Києві медики-іноземці купували іспит «Крок»

У поліції наголосили, що правоохоронці продовжують слідчі дії з метою встановлення інших учасників корупційної схеми

26-річний іноземець, який тривалий час мешкає у Києві, сприяв студентам одного зі столичних медичних університетів за грошову винагороду в успішному складанні екзамену «Крок» без реальної підготовки до іспиту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

«Відтак, здобувачі освіти, зокрема громадяни інших країн, передавали чоловікові $9 тис. – саме у стільки він та його спільники оцінили позитивну здачу екзамену. Надалі, наприкінці складання спеціалізованого кваліфікаційного іспиту іноземці здавали порожні персоналізовані екзаменаційні бланки відповідей, після чого невідома особа вписувала у них правильні відповіді, що у подальшому гарантувало позитивний результат», – повідомили у поліції.

На даний час правоохоронці задокументували один з епізодів корупційної схеми.

Слідчі оголосили чоловікові про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України - сприяння в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У поліції наголосили, що правоохоронці продовжують слідчі дії з метою встановлення інших учасників корупційної схеми, які причетні до підробки екзаменаційного бланка та фальсифікації результатів.

Нагадаємо, прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру одному з колишніх керівників КО «Київзеленбуд» у розтраті бюджетних коштів на суму майже 350 тис. грн, виділених на реконструкцію парку.