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Атака на Київ: зросла кількість жертв

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Атака на Київ: зросла кількість жертв
Тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора
фото: ДСНС Києва/Facebook

Кількість жертв російського обстрілу 4 липня зросла до двох

Кількість жертв внаслідок ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до двох. Про це повідомляє «Главком» з поисланням на мера столиці Віталія Кличка.

Сьогодні, 5 липня, у столичній лікарні помер 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані після отриманих поранень.

Тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора, 4 липня, у пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі міста.

Як відомо, внаслідок комбінованої нічної атаки ворога постраждали 23 мешканці столиці

Зазначається, що 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

Нагадаємо, Росія масовано вдарила ракетами по Києву та Київській області, у столиці виникло багато пожежі, є руйнування та постраждалі.

Відомо про такі наслідки ударів по столиці:

  • у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у двір житлових будинків і на територію навчального закладу. Загоряння не зафіксовано;
  •  Солом’янському районі уламки впали на нежитлову забудову та територію гаражного кооперативу, що спричинило пожежу. Крім того, зафіксовано займання на території складських приміщень і в адміністративній будівлі;
  • у Святошинському районі уламки ворожого дрона пошкодили складські приміщення, внаслідок чого виникла пожежа. Також уламки впали у двір 16-поверхового житлового будинку – зайнялися автомобілі. У приватному секторі району також сталася пожежа через падіння уламків;
  • у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків у кількох місцях на відкритій території. За попередніми даними, обійшлося без вибухів і загорянь;
  • у Шевченківському районі уламки пошкодили восьмиповерховий житловий будинок, який уже введено в експлуатацію, але ще не заселено. Пожежа виникла на першому поверсі. Крім того, сталося займання у приватному секторі.

Також в результаті ворожого обстрілу Києва є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

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Теги: Київ безпілотник росія Віталій Кличко

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