Підозра у розкраданні 75 млн грн. Ексглаву департаменту КМДА взято під варту

Колишнього посадовця підозрюють у заволодінні грошима, виділеними з бюджету Києва в рамках міської програми «Турбота. Назустріч киянам»

Суд обрав запобіжний захід колишньому директору Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА

Солом’янський суд Києва взяв під варту колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, підозрюваного в розкраданні коштів міської програми «Турбота. Назустріч киянам» з правом внести заставу 30 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Прокуратура не вказує ім'я підозрюваного, але за даними УНН, йдеться про Руслана Світлого, який був призначений на посаду директора департаменту соціальної політики КМДА у 2019 році.

«За клопотанням слідчих ГУ СБУ у м.Києві та Київській області та прокурорів Київської міської прокуратури Солом’янський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому директору Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Також йому визначено розмір застави у 30 млн гривень. Термін дії запобіжного заходу – до 20 вересня 2025 року», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Прокурори додають, що колишнього посадовця підозрюють у заволодінні грошима, виділеними з бюджету Києва в рамках міської програми «Турбота. Назустріч киянам».

«Підозрювані у складі групи, до якої входили посадові особи Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, а також підприємці, які за договорами надавали послуги киянам, заволоділи 75 млн гривень з 150 млн гривень, виділених з міського бюджету», – зазначили у прокуратурі.

Суд обрав запобіжний захід колишньому директору Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА ото: Київська міська прокуратура/Facebook

Дії колишнього керівника Департаменту кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської держадміністрації. Він підозрюється у привласненні бюджетних коштів. За даними слідства, експосадовець причетний до розкрадання майже 75 млн грн, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. Перших фігурантів справи правоохоронці викрили навесні цього року – двох заступників керівника зазначеного вище департаменту КМДА, очільника столичної психлікарні та їхнього спільника.