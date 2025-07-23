Привласнення великої суми під час ремонту. Директор столичної школи отримав підозру

Підряднику було перерахувано кошти згідно з підписаними актами. Загальна сума збитків становить майже 750 тис.грн

За даними прокуратури, підозрюваний підписав документацію про ремонт, якого не було

Працівники Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру директору комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Козак», його звинувачують у привласнені майже 750 тис. грн впродовж ремонту. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, ігформує «Главком».

Навчальний заклад, що підпорядковується Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації розташований у Деснянському районі Києва.

Слідство повідомляє, що керівник дитячо-юнацької спортивної школи уклав з підрядною організацією договір на проведення капітального ремонту школи.

Роботи не були виконані у повному обсязі, а в акт виконаних робіт було внесено неправдиві відомості щодо вартості ремонтних робіт та використаних матеріалів. Під час слідства було встановлено, що злочин було здійснено за попередньою змовою групою осіб з метою корисливих мотивів. Сам підозрюваний, знаючи ситуацію, підписав документацію про ремонт.

Підряднику було перерахувано кошти згідно з підписаними актами. Загальна сума збитків, за даними прокуратури, становить майже 750 тис. грн.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської держадміністрації. Він підозрюється у привласненні бюджетних коштів. За даними слідства, експосадовець причетний до розкрадання майже 75 млн грн, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим.

Раніше у Києві поліція затримала підприємця, який «торгував» дозволами на розміщення реклами від КМДА. Фігурант вимагав від покупця $6 тис. та додатковий щомісячний платіж. Фігурант запевнив киянина, що буцімто має зв’язки серед уповноважених осіб комунального підприємства, що курує розміщення реклами у столиці. За вплив на службових осіб, окрім $6 тис., зловмисник також запросив 17 тис. грн щомісячного платежу за уникнення демонтажу рекламних засобів.