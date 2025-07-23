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Привласнення великої суми під час ремонту. Директор столичної школи отримав підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Привласнення великої суми під час ремонту. Директор столичної школи отримав підозру
Підряднику було перерахувано кошти згідно з підписаними актами. Загальна сума збитків становить майже 750 тис.грн
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

За даними прокуратури, підозрюваний підписав документацію про ремонт, якого не було

Працівники Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру директору комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Козак», його звинувачують у привласнені майже 750 тис. грн впродовж ремонту. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, ігформує «Главком».

Навчальний заклад, що підпорядковується Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації розташований у Деснянському районі Києва.

Слідство повідомляє, що керівник дитячо-юнацької спортивної школи уклав з підрядною організацією договір на проведення капітального ремонту школи.

Роботи не були виконані у повному обсязі, а в акт виконаних робіт було внесено неправдиві відомості щодо вартості ремонтних робіт та використаних матеріалів. Під час слідства було встановлено, що злочин було здійснено за попередньою змовою групою осіб з метою корисливих мотивів. Сам підозрюваний, знаючи ситуацію, підписав документацію про ремонт.

Підряднику було перерахувано кошти згідно з підписаними актами. Загальна сума збитків, за даними прокуратури, становить майже 750 тис. грн.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської держадміністрації. Він підозрюється у привласненні бюджетних коштів. За даними слідства, експосадовець причетний до розкрадання майже 75 млн грн, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. 

Раніше у Києві поліція затримала підприємця, який «торгував» дозволами на розміщення реклами від КМДА. Фігурант вимагав від покупця $6 тис. та додатковий щомісячний платіж. Фігурант запевнив киянина, що буцімто має зв’язки серед уповноважених осіб комунального підприємства, що курує розміщення реклами у столиці. За вплив на службових осіб, окрім $6 тис., зловмисник також запросив 17 тис. грн щомісячного платежу за уникнення демонтажу рекламних засобів.

Теги: держзакупівлі корупція в Україні козак ремонт слідство школа прокуратура

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