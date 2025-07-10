Німеччина витратить 16 млн євро на ремонт кіоску

Кіоск був спочатку створений для Всесвітньої виставки в Парижі в 1867 році

Кіоск вважається однією з найстаріших виставкових конструкцій у світі

У Баварії наприкінці поточного місяця буде закрито на генеральну реставрацію одну з історичних пам'яток у парку замку Ліндерхоф – Мавританський кіоск (Maurischer Kiosk). Про це у вівторок, 8 липня, повідомило у Мюнхені Баварське управління державних палаців, парків та озер. Реставраційні роботи проводитимуться поступово і триватимуть, ймовірно, чотири з половиною роки. Загалом на проєкт виділено 16,6 мільйона євро. Про це пише «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Замок Ліндерхоф розташований в гірській долині Етталь біля Гарміш-Партенкірхена. Був однією з королівських резиденцій Людвіга II (Ludwig II. von Bayern), прозваного казковим королем. Мавританський кіоск був виготовлений як експонат для Всесвітньої виставки у Парижі 1867 року. Проєкт мав продемонструвати тоді можливості сучасних будівельних матеріалів та технологій. Потім зберігався в розібраному вигляді на складі, після чого в 1876 був придбаний Людвігом II для Ліндерхофа.

Кіоск вважається однією з найстаріших виставкових конструкцій у світі. Спеціально для нього на замовлення короля виготовили розкішний Павлиний трон. Трон був створений у 1877 році майстрами з Парижа та Мюнхена. Обтягнутий шовком диван у східному стилі прикрашений трьома павичами із позолоченої бронзи, вкритої емаллю. Для хвостового оперення павичів використані грановані камені з богемського скла. У Мавританському кіоску Людвігу II під час особливих церемоній подавали чай, під час яких слуги, одягнені у східні костюми, курили кальян.

У кіоску є обтягнутий шовком диван у східному стилі прикрашений трьома павичами із позолоченої бронзи вкритої емаллю.

Кіоск складається з двох тисяч окремих філігранних частин та елементів, виготовлених із заліза, цинку та скла, які страждають від впливу навколишнього середовища та потребують зараз реставрації.

Раніше навесні цього року в Ліндерхофі завершили реставрацію Грота Венери – штучної сталактитової печери, створеної на території Ліндерхофа у 1876-1877 роках. Роботи тривали десять років і коштували 60 мільйонів євро.

Нагадаємо, відомі німецькі автобани потріскались від спеки. Німеччина веде екстрені ремонтні роботи на своїх відомих автомагістралях після того, як сильна спека останніх днів призвела до появи тріщин у бетонному шарі.