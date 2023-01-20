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У Києві затримано «послідовницю» колаборанта Стремоусова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві затримано «послідовницю» колаборанта Стремоусова
Фігурантці обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту
Офіс генпрокурора

Зловмисниця систематично брала участь у замовних мітингах антивакцинаторів, організованих Стремоусовим у Києві

Кіберфахівці Служби безпеки України нейтралізували канал поширення кремлівської пропаганди, який діяв у Київській області. У результаті слідчо-оперативних дій викрито «послідовницю» Кирила Стремоусова, яка намагалась організувати розгалужену мережу поширення в інтернеті кремлівських наративів щодо війни в Україні. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Послідовницею» виявилась громадянка РФ, яка у 2007 році приїхала в Україну та оселилася у Бучанському районі Київщини. Спочатку зловмисниця систематично брала участь у замовних мітингах антивакцинаторів, організованих Кирилом Стремоусовим у Києві. Задокументовано, що жінка підтримувала також тісний зв’язок з дружиною колаборанта.

«Після повномасштабного вторгнення вона ввійшла до потужної мережі інтернет-агітаторів у столичному регіоні, до якої входило ще понад 20 осіб. Учасники мережі систематично розповсюджували ворожий контент на підконтрольних Телеграм-каналах та інших соціальних мережах, у тому числі заборонених в Україні», – йдеться в повідомленні.

Зловмисниця розповсюджувала пропагандистські матеріали, отримані від кураторів з РФ, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та АР Крим. Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили російські паспорти, заборонену символіку та мобільний телефон, з якого вона адмініструвала пропагандистську групу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі фігурантці обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Триває розслідування.

Нагадаємо, 9 листопада так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом.

Згодом російські ЗМІ оприлюднили фото з місця аварії, у якій загинув Стремоусов. 

Російський диктатор Путін нагородив посмертно орденом Мужності херсонського колаборанта Кирила Стремоусова. 

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Теги: розслідування Київ війна росія

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