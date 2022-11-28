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Покійний колаборант Стремоусов досі у базі розшуку правоохоронців

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Покійний колаборант Стремоусов досі у базі розшуку правоохоронців
Так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув 9 листопада
скріншот з відео

Так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» загинув у ДТП під Генічеськом

Так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов, який 9 листопада 2022 року загинув в аварії, досі перебуває у базі розшуку українських правоохоронців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням дані МВС.

В Україні колаборант підозрюється у державній зраді. Датою його зникнення зазначено 8 березня 2022 року.

Покійний колаборант Стремоусов досі у базі розшуку правоохоронців фото 1
дані МВС

Нагадаємо, наприкінці вересня  СБУ оголосила ще одну підозру Стремоусову за організацію псевдореферендумів на окупованих Росією територіях.

Російський диктатор Путін нагородив посмертно орденом Мужності Кирила Стремоусова. Колаборанта поховано у тимчасово окупованому Сімферополі.

Додамо, що останнім часом Стремоусов заявляв, що російські окупаційні війська можуть незабаром залишити Херсон і переміститися на лівий берег Дніпра. Через два дні після смерті Стремоусова українська армія звільнила Херсон.

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Теги: МВС ДТП Херсон колабораціонізм

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