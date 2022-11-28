Покійний колаборант Стремоусов досі у базі розшуку правоохоронців

Так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» загинув у ДТП під Генічеськом

Так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов, який 9 листопада 2022 року загинув в аварії, досі перебуває у базі розшуку українських правоохоронців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням дані МВС.

В Україні колаборант підозрюється у державній зраді. Датою його зникнення зазначено 8 березня 2022 року.

дані МВС

Нагадаємо, наприкінці вересня СБУ оголосила ще одну підозру Стремоусову за організацію псевдореферендумів на окупованих Росією територіях.

Російський диктатор Путін нагородив посмертно орденом Мужності Кирила Стремоусова. Колаборанта поховано у тимчасово окупованому Сімферополі.

Додамо, що останнім часом Стремоусов заявляв, що російські окупаційні війська можуть незабаром залишити Херсон і переміститися на лівий берег Дніпра. Через два дні після смерті Стремоусова українська армія звільнила Херсон.