У Києві збільшилася кількість дітей, які постраждали від насильства

Cвідчення у дітей спецыалысти беруть у спеціальній кімнаті з трансляцією до зали судового засідання

Дітям надається комплексна соціальна, психологічна, медична та інші види допомоги

У столиці у рази зросла кількість випадків насильства над дітьми. За даними заступниці голови КМДА Марини Хонди протягом цього року кількість опитувань дітей, які стали жертвами насильства або свідками таких подій, збільшилася у 3,5 рази порівняно з минулим роком.

Цей тривожний факт свідчить про те, що проблема насильства над дітьми в Україні набуває все більших масштабів. Причини такого зростання можуть бути різноманітними: від соціальних і економічних факторів до наслідків війни.

«Протягом 2024 року проведено вже 161 опитування. У 2023 році їх було 45. За цією статистикою стоять реальні долі і травми дітей. І ці цифри, на жаль, лише частина складної реальності. Центр за моделлю Барнахус – це не лише інструмент для проведення слідчих дій. Це насамперед місце, де діти отримують підтримку та можуть відчути себе в безпеці. Заклад об’єднує зусилля соціальних служб, поліції, медиків і психологів, щоб діти проходили всі необхідні процесуальні дії в умовах, адаптованих до їхніх потреб», – зазначила Хонда.

За її словами, свідчення у дітей беруть у спеціальній кімнаті з трансляцією до зали судового засідання. У процесі з дитиною працюють спеціалісти, які вміють мінімізувати стрес і запобігають повторній травматизації.

«За потреби, психологи здійснюють корекцію емоційного стану. Окрім того, дітям надають комплексну соціальну, психологічну, медичну та інші види допомоги», – додала Хонда.

Вона зазначила, що Центр приймає дітей також із Київської області. У 2024-му році їх було 13.

Центр Барнахус запрацював у листопаді 2022 року. Реалізували проєкт у межах меморандуму Києва з ЮНІСЕФ про співпрацю, який було підписано 15 грудня 2021 року.

Як повідомлялося, у вересні понад 40% дзвінків на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству стосувалися домашнього насильства. Загалом же протягом вересня надійшло понад 1 400 звернень.