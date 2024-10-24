Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві збільшилася кількість дітей, які постраждали від насильства

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві збільшилася кількість дітей, які постраждали від насильства
Cвідчення у дітей спецыалысти беруть у спеціальній кімнаті з трансляцією до зали судового засідання
фото ілюстративне

Дітям надається комплексна соціальна, психологічна, медична та інші види допомоги

У столиці у рази зросла кількість випадків насильства над дітьми.  За даними заступниці голови КМДА Марини Хонди протягом цього року кількість опитувань дітей, які стали жертвами насильства або свідками таких подій, збільшилася у 3,5 рази порівняно з минулим роком.

Цей тривожний факт свідчить про те, що проблема насильства над дітьми в Україні набуває все більших масштабів. Причини такого зростання можуть бути різноманітними: від соціальних і економічних факторів до наслідків війни.

«Протягом 2024 року проведено вже 161 опитування. У 2023 році їх було 45. За цією статистикою стоять реальні долі і травми дітей. І ці цифри, на жаль, лише частина складної реальності. Центр за моделлю Барнахус – це не лише інструмент для проведення слідчих дій. Це насамперед місце, де діти отримують підтримку та можуть відчути себе в безпеці. Заклад об’єднує зусилля соціальних служб, поліції, медиків і психологів, щоб діти проходили всі необхідні процесуальні дії в умовах, адаптованих до їхніх потреб», – зазначила  Хонда.

За її словами, свідчення у дітей беруть у спеціальній кімнаті з трансляцією до зали судового засідання. У процесі з дитиною працюють спеціалісти, які вміють мінімізувати стрес і запобігають повторній травматизації. 

«За потреби, психологи здійснюють корекцію емоційного стану. Окрім того, дітям надають комплексну соціальну, психологічну, медичну та інші види допомоги», – додала  Хонда.

Вона зазначила, що Центр приймає дітей також із Київської області. У 2024-му році їх було 13.

Центр Барнахус запрацював у листопаді 2022 року. Реалізували проєкт у межах меморандуму Києва з ЮНІСЕФ про співпрацю, який було підписано 15 грудня 2021 року.

Як повідомлялося, у вересні понад 40% дзвінків на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству стосувалися домашнього насильства. Загалом же протягом вересня надійшло понад 1 400 звернень.

Теги: телефон стрес домашнє насильство діти сім'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Народна депутатка каже, що масовий виїзд дітей з України викликає занепокоєння
Стало відомо, скільки дітей виїхали з України перед початком навчального року
15 жовтня, 10:20
Лубінець розповів, яка наразі ситуація у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині
Голодують, копають могили. Стало відомо, який наразі стан дітей з реабілітаційного центру на Львівщині
10 жовтня, 17:59
Внаслідок атаки на Чернігівщину є четверо поранених
Росіяни атакували газовоз на Чернігівщині: серед загиблих дитина
3 жовтня, 16:10
Стрес став частиною буденого життя європейців
Названо найстресовіші професії в Європі: хто у зоні ризику
1 жовтня, 16:13
Мобільний дитячий садок – транспортний засіб, обладнаний усіма необхідними матеріалами для роботи з дітьми
В Україні з'являться альтернативні дитячі садки: як вони діятимуть
30 вересня, 18:20
Федоров розповів про зміни у навчанні
З 2025 року в Україні діятиме програма «Школа офлайн»: що вона передбачає
30 вересня, 15:39
Раніше правоохоронці оголосили підозру вчителю фізкультури
Підозрюють у зґвалтуванні школярів: харківського вчителя фізкультури взято під варту
30 вересня, 13:35
Ізраїль тричі намагався вбити Хасана Насраллу, проте досяг успіху лише зараз
Як Ізраїль роками полював на лідера «Хезболли»: розслідування Financial Times
30 вересня, 09:05
Маріупольські діти підірвалися на боєприпасі
В окупованому Маріуполі пʼятеро дітей підірвалися на боєприпасі (фото)
27 вересня, 11:12

Новини

Елітні авто та понад $1,2 млн: працівники Голосіївського РТЦК заробляли на ухилянтах
Елітні авто та понад $1,2 млн: працівники Голосіївського РТЦК заробляли на ухилянтах
У Києві збільшилася кількість дітей, які постраждали від насильства
У Києві збільшилася кількість дітей, які постраждали від насильства
Київський міський ТЦК запланував капітальний ремонт їдальні на 5 млн грн
Київський міський ТЦК запланував капітальний ремонт їдальні на 5 млн грн
Міська влада нагадала про заборону спалювання сухостою та яка плата за порушення
Міська влада нагадала про заборону спалювання сухостою та яка плата за порушення
Хто з поранених військових може отримати допомогу: столиця затвердила порядок виплат
Хто з поранених військових може отримати допомогу: столиця затвердила порядок виплат
У Києві підрядник замість будувати метро на Виноградар, поклав гроші на депозит
У Києві підрядник замість будувати метро на Виноградар, поклав гроші на депозит

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
70K
Стало відомо, яку зарплату отримує Залужний на посаді посла у Британії
39K
Офіс генпрокурора назвав дві області, де мешкає найбільше прокурорів-інвалідів
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2024
26K
Власник однієї з найбільших мереж АЗС будує в Карпатах «другий Буковель» (фото)
14K
У світі може з'явитись новий центр видобутку нафти – Reuters

Новини

Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Сьогодні, 06:40
Сухо та сонячно: прогноз погоди на 24 жовтня
Сьогодні, 06:00
24 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
Вчора, 17:05
Окупанти обстріляли Нікополь, є поранені (фото)
Вчора, 14:18

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua