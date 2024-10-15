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Стало відомо, скільки дітей виїхали з України перед початком навчального року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки дітей виїхали з України перед початком навчального року
Народна депутатка каже, що масовий виїзд дітей з України викликає занепокоєння
фото з відкритих джерел

За словами нардепки Южаніної, багато людей продають своє майно і залишають Україну

Близько 300 тис. дітей виїхали з України перед початком навчального року. Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Новини.Live.

За словами нардепки, така велика кількість дітей, які залишили Україну, викликає занепокоєння. Зокрема, Южаніна вважає, що дана ситуація свідчить про те, що громадяни не отримують чітких сигналів від влади щодо планів на майбутнє.

Нардепка додала, що багато людей продають своє майно і залишають країну, переважно виїжджаючи до Польщі.

«Це значить, люди не бачать, не розуміють і не чують від влади, який в нас план дій на найближчу осінь, зиму, і, що з наступами й нашими військовими можливостями. Сьогодні люди живуть тут, а завтра продають свою квартиру, житло, майно і вирушають. Ну, найближче – це в Польщу», – додала вона.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, що в 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон.

Раніше стало відомо, що учні, які стали переселенцями внаслідок російської агресії, з 1 вересня 2025 року навчатимуться очно у школах за місцем свого фактичного перебування.

Як повідомлялося, з 1 вересня 2025 року в Україні запроваджується програма «Школа офлайн», яка діятиме на період воєнного стану.

До слова, Велика Британія зайняла найнижче місце у Європі за рівнем добробуту дітей.

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Теги: учні діти школярі депутат освіта Ніна Южаніна

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