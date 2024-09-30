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Як Ізраїль роками полював на лідера «Хезболли»: розслідування Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Як Ізраїль роками полював на лідера «Хезболли»: розслідування Financial Times
Ізраїль тричі намагався вбити Хасана Насраллу, проте досяг успіху лише зараз
фото із відкритих джерел

Якість роботи ізраїльської розвідки допомогли силам Нетаньягу переломити ситуацію проти ліванського угруповання «Хезболла» і вбити Хасана Насраллу

Ізраїль кілька разів намагався ліквідувати главу «Хезболли» Хасана Насраллу. Але реалізувати план вдалось, коли Ізраїль фундаментально змінив підхід до протистояння угрупованню, а також збір розвідданих. Про це пише Financial Times із посиланням на співрозмовників серед посадовців із розвідки.

Ізраїль за останні два десятиліття розширив збір даних щодо «Хезболли», звернувши увагу не лише на військове крило, а й на політичні дії угруповання та його зв'язки з Іраном і Сирією, розповіла газеті колишня офіцерка розвідки Мірі Ейсін.

За її словами, допомога сирійському президентові Башару Асаду у громадянській війні розкрила перед Ізраїлем структуру «Хезболли» і дозволила отримати ясну «розвідувальну картину» – кого підвищили, хто корумпований, хто щойно повернувся із поїздки із загадковою метою. У той же час, поки «Хезболла» активно рекрутувала нових бійців для великої війни, Ізраїль отримав можливість впроваджувати шпигунів та знаходити потенційних перебіжчиків.

Крім того, через війну в Сирії у загальному доступі з'явився величезний обсяг інформації, корисної для ізраїльської розвідки. Зокрема, корисними виявилися некрологи, які регулярно публікуються «Хезболлою» у вигляді «плакатів мученика» з дрібницями відомостей про походження загиблого бійця, місце загибелі, а також коло його знайомств, які публікували це повідомлення в соцмережах. Ще більш показовим був похорон, під час якого, хоч і ненадовго, з тіні виходили старші командири угруповання.

Згодом увага Ізраїлю до «Хезболли» зростала, розвідка спиралася на технічну перевагу – супутники-шпигуни, складні безпілотні літальні апарати та кібератаки.

Як з'ясувала Financial Times, в Ізраїлю накопичувалося так багато даних, що була організована спеціальна група фахівців, які створювали алгоритми для вивчення терабайтів зображень, щоб виявити найменші зміни та знайти саморобні вибухові пристрої на узбіччях доріг, вентиляційний отвір над тунелями або раптову появу бетонної арматури, що є ознакою наявності бункера.

Після того, як Ізраїль ідентифікував чергового бійця «Хезболли», інформація про його пересування заносилася до бази даних. Туди ж були занесені відомості з таких джерел, як телефон його дружини, лічильник пробігу автомобіля (зафіксований з безпілотника), зламаних камер спостереження і, навіть, пульта управління сучасного телевізора, що дозволяє записати голос. Будь-яке відхилення від звичних патернів поведінки ставало сигналом тривоги для ізраїльської розвідки та дозволило, наприклад, визначити командирів середньої ланки протитанкових підрозділів.

Нагадаємо, Хасан Насралла, який очолював «Хезболлу» протягом понад двох десятиліть, був ліквідований в результаті цілеспрямованого удару ізраїльських військових, що стало важливим моментом у боротьбі Ізраїлю проти терористичних угруповань. Його смерть стала не лише ударом для «Хезболли», але й для ширшого шиїтського руху, який він представляв, оскільки Насралла користувався значною популярністю серед прихильників.

До слова, ліванське угруповання «Хезболла» оголосило про обрання Хашима Сафі ад-Діна новим лідером після ліквідації попереднього ватажка Хасана Насралли ізраїльськими силами. Ця подія сталася на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою, що призвело до великих жертв і загрози безпеці в регіоні. 

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Теги: розвідка Ізраїль телефон лічильник похорон

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