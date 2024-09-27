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В окупованому Маріуполі пʼятеро дітей підірвалися на боєприпасі (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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В окупованому Маріуполі пʼятеро дітей підірвалися на боєприпасі (фото)
Маріупольські діти підірвалися на боєприпасі
фото: Маріупольська міська рада

Від вибуху постраждали три дівчинки і два хлопчики

Пʼятеро дітей підірвалися на боєприпасі у тимчасово окупованому Маріуполі. Троє з них – у важкому стані. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Трагічна подія сталася у Лівобережному районі міста. Про неї поінформував ватажок так званої «ДНР» Пушилін.

Зазначається, що від вибуху постраждали три дівчинки 10 та 13 років і два хлопчики 10 та 14 років. Три дитини перебувають у важкому стані. Двоє – у середньому ступені тяжкості.

«В окупованому місті вже неодноразово підривалися на вибухонебезпечних пристроях. Їх знаходять на дитячих майданчиках, у дворах, на пляжах та навіть у пошкоджених квартирах. Особливо гостра ситуація саме в Лівобережному районі міста. Його росіяни особливо щільно обстрілювали, а ось провести розмінування загарбники за понад два роки окупації так і не спромоглися. Результат – знову страждають мирні маріупольці», – додала міськрада.

Нагадаємо, що в Маріуполі загарбники анонсували будівництво 3,5 тис. нових квартир, які збираються продавати за цінами, недоступними місцевим жителям.

Крім того, окупанти в Маріуполі планують визнати безхазяйними 20 тис. одиниць нерухомості. 

Як повідомлялося, росіяни на заходах демонструють розстріляні трамваї з Маріуполя, які атакувала Росія під час блокади міста. 

Також у Маріуполі встановили пам'ятникросійському адміралу Федору Ушакову, до цього загарбники встановили пам’ятник Олександру Нєвському. У різних районах міста встановлюють пам’ятні знаки «героям СВО», які вбивали мирних маріупольців.

Теги: Маріуполь окуповані території окупація діти боєприпаси

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