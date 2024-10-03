Росіяни атакували газовоз на Чернігівщині: серед загиблих дитина

Внаслідок атаки на Чернігівщину є четверо поранених

Внаслідок російської атаки поранено двох дітей

Сьогодні, 3 жовтня, росіяни атакували автівку зі скрапленим газом. В результаті загинули троє людей. Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

«Жахливий акт тероризму. Вкотре ворог атакував прикордоння Корюківського району. Росіяни свідомо поцілили безпілотником в автівку, яка везла скраплений газ людям. Балони з газом здетонували. Загорілися житлові будинки», – йдеться у повідомленні.

фото: Чернігівська ОВА

Очільник ОВА зауважив, що загинуло троє людей, серед них – шестирічна дитина. також внаслідок атаки поранено чотирьох цивільних:

«Четверо поранених – чотирирічний хлопчик, 13-річна дівчинка та двоє чоловіків. Усіх госпіталізували. На допомогу медикам прибули лікарі-хірурги з Корюківської лікарні. Двох дітей стабілізували і перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню. Стан тяжкий», – заявив В'ячеслав Чаус.

Нагадаємо, що у ніч на 3 жовтня Росія масовано атакувала Київщину ударними дронами. У регіоні результативно працювали сили протиповітряної оборони. За словами Кравченка, уламки збитих ворожих цілей виявили у п’яти районах області. «У трьох районах зафіксовано загорання трав’яного настилу та лісової підстилки. Всі пожежі ліквідовано», – зазначив Кравченко.