Підозрюють у зґвалтуванні школярів: харківського вчителя фізкультури взято під варту

Підозрюваному призначено запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою

Суд відправив під варту колишнього вчителя фізкультури з Харкова, якого підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх хлопчиків. Про це повідомила прокуратура Харківщини.

Підозрюваному призначено запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою (до 26 листопада) без визначення розміру застави.

За даними слідства, вчитель фізкультури розбещував дітей та зґвалтував одну дитину – потерпілими стали троє хлопчиків віком 11, 12 та 13 років. Події відбувались у період з 2018 року по 2021 рік в декількох навчальних закладах Харкова.

Про злочин розповів один із хлопців, який виїхав за кордон та там повідомив у відповідні органи. Слідчі встановили особу фігуранта – ним виявився 55-річний, одружений, раніше не судимий чоловік, який понад 10 років працював учителем. Після звільнення зі школи він переїхав жити до чоловічого монастиря в Тернопільській області.

Раніше правоохоронці оголосили підозру вчителю фізкультури з Харкова.

Нагадаємо, у Голосіївському районі у підземному переході чоловік з ножем напав та зґвалтував 23-річну киянку.

До слова, у Києві суд виніс максимальний вирок 32-річному чоловіку у зґвалтуванні восьмирічної падчерки.